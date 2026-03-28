El comunismo cubano vive su “larga despedida” en medio de un modelo agotado y la presión de EE.UU., afirma The Wall Street Journal

El texto sostiene que el legado político del castrismo muestra signos claros de descomposición

Vídeos relacionados:

El diario estadounidense The Wall Street Journal sostuvo este jueves que el comunismo cubano atraviesa su fase final tras décadas sostenido por subsidios externos, mientras la crisis económica interna y la presión política del gobierno de Estados Unidos exponen la fragilidad del sistema.

En el artículo Cuban Communism’s Long Goodbye (El largo adiós del comunismo cubano), la columnista Peggy Noonan sostiene que el sistema político instaurado por el dictador Fidel Castro (1926-2016) atraviesa una etapa de deterioro irreversible décadas después del fin de la Guerra Fría.

El texto plantea que, mientras la mayor parte del mundo cerró ese capítulo histórico hace 35 años, Cuba se mantuvo como uno de sus últimos vestigios políticos.

Según la autora, la actual crisis económica y social de la isla refleja el agotamiento de un modelo que logró sobrevivir durante décadas gracias a subsidios externos, primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela.

La columna describe una isla golpeada por apagones recurrentes, escasez generalizada de alimentos, medicamentos y combustible, así como un creciente deterioro de las condiciones de vida de la población.

En ese contexto, la autora sostiene que el legado político del castrismo muestra signos claros de descomposición.

Noonan también menciona la más reciente reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (diciembre de 2025) como evidencia de un aparato político desconectado de la realidad social del país y sin respuestas claras ante la profundidad de la crisis.

El análisis se detiene además en la política exterior de Estados Unidos hacia la isla. La columnista critica la estrategia de normalización impulsada durante la administración de Barack Obama entre 2014 y 2016, al considerar que otorgó al régimen cubano un alivio diplomático y económico sin provocar cambios estructurales en el sistema político.

En contraste, el artículo presenta la política de presión impulsada por el presidente Donald Trump como una oportunidad para acelerar transformaciones en la isla.

Según el argumento expuesto, funcionarios de la Casa Blanca consideran que el gobierno cubano atraviesa uno de los momentos de mayor debilidad desde el triunfo de la revolución en 1959.

El texto también establece paralelismos con el escenario venezolano y señala que la pérdida del apoyo económico de Caracas habría eliminado uno de los últimos pilares externos del sistema cubano, aumentando la presión sobre el régimen de La Habana.

Estas interpretaciones contrastan con la narrativa defendida por el gobierno cubano. El canciller Bruno Rodríguez acusó este sábado al gobierno republicano de mentir sobre las causas de la crisis energética en la isla y sostuvo que las sanciones y restricciones impuestas por Washington constituyen un “brutal bloqueo” que limita el suministro de combustible.

Desde la administración estadounidense, sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio ha rechazado esa explicación y atribuye el deterioro económico del país al propio sistema político cubano.

Rubio ha afirmado que la economía de la isla no podrá recuperarse mientras no cambie su modelo de gobierno.

El intercambio de acusaciones se produce en un momento de creciente tensión entre ambos países, marcado por nuevas medidas energéticas adoptadas por Washington y por contactos diplomáticos que ambas partes han confirmado en las últimas semanas.