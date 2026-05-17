“Ahora sí parece que vienen los americanos”: CNN retrata temor en Cuba ante presión de Trump

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La cadena CNN publicó este fin de semana un extenso reportaje desde La Habana en el que describe un creciente clima de temor e incertidumbre en Cuba ante la escalada de presión impulsada por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano.

El artículo, firmado por el periodista Patrick Oppmann, sostiene que muchos cubanos perciben que las tensiones con Washington han entrado en una fase inédita, marcada por sanciones, crisis energética, rumores de intervención y el aumento de la retórica oficial sobre una posible agresión militar estadounidense.

“Ahora sí parece que vienen los americanos”, resume el reportaje al describir el sentimiento de parte de la población cubana, acostumbrada históricamente a convivir con amenazas y discursos sobre una eventual confrontación con Estados Unidos.

CNN relata que incluso administradores de edificios estatales en La Habana han comenzado a recibir instrucciones para preparar planes de contingencia ante una hipotética “agresión imperialista”.

La publicación señala que la reciente visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba fue interpretada dentro de la isla como una señal extremadamente grave. El propio reportaje recuerda que para el aparato político cubano la CIA sigue siendo el símbolo histórico de las operaciones encubiertas estadounidenses contra la revolución.

El periodista describe además cómo la situación económica en la isla continúa deteriorándose aceleradamente debido a la crisis energética y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Según CNN, los apagones diarios, la falta de combustible y la escasez de productos básicos están agravando el malestar social. El texto menciona hospitales sin medicamentos, basura acumulada en las calles y alimentos echándose a perder por los cortes eléctricos prolongados.

En paralelo, el reportaje apunta a la creciente tensión política derivada de los rumores sobre una posible acusación federal en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate.

CNN sostiene que varios funcionarios cubanos consideran que una acusación de ese tipo sería interpretada por La Habana como el paso previo a una escalada aún mayor.

El artículo también menciona declaraciones recientes de Miguel Díaz-Canel, quien afirmó el pasado Primero de Mayo que los cubanos están dispuestos a “dar la vida por la revolución”.

Además, medios estatales cubanos han mostrado imágenes de civiles recibiendo entrenamiento militar como parte de la doctrina de “guerra de todo el pueblo”, diseñada durante la era de Fidel Castro para responder a una eventual invasión extranjera.

Aun así, CNN recoge opiniones de cubanos agotados por la crisis económica y los apagones constantes, algunos de los cuales aseguran que el país ya vive una situación límite.

“Si muere la mitad, que muera la mitad, pero que la otra pueda vivir en paz”, declaró una mujer citada por la cadena durante una protesta por los apagones en La Habana.

El reportaje concluye señalando que, aunque no existen señales públicas de una operación militar inminente, el endurecimiento de la presión de Washington ha reactivado en Cuba viejos temores ligados a décadas de confrontación con Estados Unidos.