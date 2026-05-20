Periodista Iliana Lavastida: «De momento, me quedo con que se están evaluando opciones militares para Cuba»

Iliana Lavastida, directora ejecutiva del Diario Las Américas, afirmó este martes que su titular periodístico del momento sigue siendo el que publicó la noche del lunes: «Estamos evaluando opciones militares hacia Cuba o contra Cuba, y pueden ser en cualquier momento», y dice que no lo cambiará hasta tener elementos que demuestren lo contrario.

Lavastida hizo estas declaraciones en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, en medio de la confluencia de tres noticias de alto impacto: el reporte de 'Politico' del lunes, revelando que la Administración Trump evalúa opciones militares contra Cuba; las declaraciones del presidente de EE.UU. sobre una posible vía diplomática, y el anuncio del encausamiento federal de Raúl Castro, cuyo anuncio esta previsto para este miércoles en la Torre de la Libertad de Miami, a las 2.00 pm.

«Con Cuba la práctica nos está demostrando que las cosas son de una manera hoy y mañana pueden ser otra, o dentro de 10 minutos pueden ser otra», advirtió Lavastida, nacida en Cuba y radicada en Miami desde 2004.

En ese sentido, defendió que los anuncios de Trump y Marco Rubio, aunque distintos en tono, son complementarios, y que la señal más dura —la militar— es la que prevalece en su lectura editorial.

Trump afirmó este martes que es posible alcanzar un acuerdo diplomático con Cuba incluso sin cambio de régimen, describiendo la isla como un lugar donde «no pueden encender las luces ni comer».

Rubio, en cambio, se mostró escéptico ante Fox News y aseguró que no cree que puedan "cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo».

Para Lavastida, ambas posturas no se contradicen. «Yo sí creo que la postura de Estados Unidos hacia Cuba en estos momentos es una postura fuerte, es una postura consciente de lo que hay allí, y si hay algún tipo de negociación diplomática es porque el régimen tiene que haber cedido en algo; si no, yo estoy segura que no procede una opción diplomática».

Sobre el encausamiento de Raúl Castro, la directora del Diario Las Américas lo calificó como «un clamor a voces en el exilio» y recordó que las cuatro víctimas del derribo de las avionetas —Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales— realizaban una labor humanitaria: «Salían en avionetas civiles a divisar a la gente que trataba de huir de Cuba en embarcaciones, en balsas, en cámaras... y cuando los divisaban les alcanzaban agua y les avisaban a la Guardia Costera estadounidense para que los rescatara. Es decir, estaban salvando vidas, y eso fue en pago a esa labor humanitaria lo que Cuba hizo».

El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales. Existe una grabación de Raúl Castro de junio de ese año en la que ordena: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

Lavastida subrayó que el acto de este miércoles en la Torre de la Libertad trasciende lo simbólico. «El anuncio del encausamiento de Raúl Castro lo va a hacer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No lo va a hacer cualquiera». Y añadió que, desde el punto de vista jurídico, «es un crimen que no prescribe porque está considerado un crimen de lesa humanidad. Eso está vigente».

El anuncio está previsto para este miércoles 20 de mayo, fecha del aniversario 124 de la República de Cuba, lo que añade una carga simbólica adicional al acto convocado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.