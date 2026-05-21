«Tic tac, tic tac a la dictadura»: Cubanos reaccionan ante operaciones del Comando Sur en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos encendió las redes sociales el pasado lunes al publicar en su cuenta oficial de X un video con el lema «Letal. Preciso. Listo.», acompañado de un mensaje que declaraba la determinación de Washington de mantener el hemisferio occidental «libre de amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia».

La publicación, que etiquetó al Departamento de Guerra y al Secretario de Guerra, acumuló más de 120,000 vistas y desató una ola de reacciones entre cubanos y anticomunistas que vieron en el mensaje una señal dirigida directamente contra el régimen de La Habana.

Entre los comentarios más llamativos en el hilo, varios usuarios hispanohablantes expresaron abiertamente su esperanza de que las operaciones militares estadounidenses se extendieran a Cuba.

«Tic tac, tic tac a la dictadura cubana, gracias», escribió un internauta.

Otro fue más explícito: «¡Sería una bendición que esas operaciones se dirigieran a Cuba, por favor! ¡Los dictadores tienen que irse!», y añadió en español: «en el PCC andan cagados de miedo».

Un tercer usuario celebró con un «Click click, clcik saquen la dictadura de Cuba».

Las reacciones no se limitaron al entusiasmo. Un internauta preguntó directamente si la publicación era «el preludio a tropas en tierra», mientras otro exigió que Raúl Castro fuera encarcelado.

No todos los comentarios fueron favorables a la postura estadounidense: al menos un usuario criticó la actitud de Washington señalando que «Estados Unidos no es dueño del hemisferio occidental».

El tuit del Comando Sur se produce en medio de una escalada sostenida de la presencia militar estadounidense en el Caribe. El pasado martes, la institución desplegó el portaaviones USS Nimitz junto al destructor USS Gridley y el buque de reabastecimiento USNS Patuxent en aguas caribeñas, apenas dos días después del tuit viral.

El 22 de abril, el Comando Sur activó el Comando de Guerra Autónoma (SAWC), una nueva estructura que integra drones, inteligencia artificial y sistemas no tripulados, con Cuba explícitamente dentro de su área de responsabilidad según un comunicado difundido por la propia Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Días después, el ejercicio FLEX2026 en Cayo Hueso —a apenas 90 millas de Cuba— ensayó guerra autónoma con drones aéreos y vehículos marítimos no tripulados.

En enero, el Comando Sur había reafirmado la Operación Southern Spear como eje de su actividad en la región, presentada oficialmente como una campaña antinarcóticos y antiterrorista.

En febrero, fuerzas estadounidenses realizaron un ataque letal contra una embarcación en el Caribe bajo esa operación, dejando tres personas muertas.

El mismo hilo del Comando Sur también recibió críticas vinculadas a una investigación de Drop Site News que documenta el caso de pescadores ecuatorianos que alegan haber sido víctimas de fuerzas estadounidenses: 16 tripulantes de la embarcación «La Negra Francisca Duarte II» fueron hallados por la guardia costera de El Salvador el 23 de marzo con quemaduras graves y lesiones severas, y afirman haber sido vendados y esposados tras el hundimiento de su barco.

«Estábamos aterrados de que nos fueran a matar», declararon al medio. El Comando Sur respondió que no tenía información que aportar y remitió las preguntas a Ecuador.

Mientras el debate en redes mezcla esperanza, escepticismo y denuncias, la presión militar estadounidense sobre el Caribe no da señales de aflojarse.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba compartió el mensaje clave del Comando Sur sobre el nuevo Comando de Guerra Autónoma, un gesto que pocos en La Habana habrán pasado por alto.