Cubana muestra cómo es la vida en el campo en Cuba: "Madre mía, cuántos huevos y lo caros que están"

Una cubana identificada como Anay Negrin (@anay.negrin) se hizo viral en TikTok al compartir su rutina matutina de recolección de huevos en el campo, en un video que acumuló más de 55,600 vistas y despertó una oleada de comentarios entre quienes reconocen en esa escena cotidiana una verdadera rareza en la Cuba de hoy.

El clip, publicado el pasado domingo, dura casi cuatro minutos y muestra a la creadora recorriendo distintos nidos de gallinas criollas, recogiendo huevos uno a uno con evidente satisfacción. «Por eso a mí que me critiquen, pero el campo esto es la vida mía», dice al inicio del video, marcando el tono de todo lo que sigue.

«Esto es una bendición, mis amores, una bendición que Dios nos da», repite Anay Negrin mientras avanza entre los nidos. La mujer también advierte la urgencia de recoger los huevos a tiempo: «Hay que recogerlo porque si no ellas mismas lo rompen».

Además de las gallinas, el video muestra plantas sembradas en el terreno, entre ellas lo que la creadora identifica como posiblemente remolacha, reflejando una pequeña producción agrícola diversificada. «Mi pasión es el campo», resume al final del recorrido.

La escena contrasta con la grave crisis avícola que atraviesa Cuba. En 2024, el Grupo Empresarial de Alimentos y Aves (Gealav) reconoció que murieron más de 1,3 millones de gallinas ponedoras por falta de alimento, llevando la producción nacional a mínimos históricos.

En provincias como Pinar del Río, la producción avícola en 2025 apenas alcanzaba el 24% de los niveles registrados en 2019, según datos del propio sector estatal.

Para intentar cubrir la demanda interna, Cuba importa un promedio de 16,5 millones de huevos al mes desde República Dominicana, Brasil y Estados Unidos. Aun así, el producto escasea en el mercado popular, y cuando aparece en tiendas lo hace en moneda libremente convertible (MLC) a precios inaccesibles para la mayoría de la población.

En ese contexto, la producción de huevos en Cuba alcanzó mínimos históricos en agosto de 2025, agravando una situación alimentaria que ya era crítica para millones de familias cubanas.

La cría de gallinas criollas en patios y fincas familiares —como la que documenta Anay Negrin— se ha convertido en una de las pocas vías de acceso a huevos frescos sin depender de la red de distribución estatal. Estas aves se alimentan con recursos locales como caña, yuca y millo, lo que reduce la dependencia del pienso importado que el Estado no puede garantizar.

No es la primera vez que Anay Negrin genera atención con su contenido rural. En octubre de 2025 se hizo viral con un video sobre el tostado artesanal de café sobre brasas en el campo, que desató debate por el aspecto muy oscuro de los granos.

Su nuevo video suma 2,682 likes y 359 comentarios, con una audiencia que reconoce en esa rutina de madrugada —recoger huevos de gallinas criollas antes de que ellas mismas los rompan— no solo una pasión personal, sino una forma de subsistencia que muchos cubanos quisieran tener.