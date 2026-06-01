Cuba y Canarias desatan batalla gastronómica viral en concurso Mundial de las Paellas

La creatividad gastronómica volvió a encender las redes sociales gracias al peculiar “Mundial de las Paellas”, un concurso impulsado por dos creadores de contenido en Canarias, España.

Special Six y el chef cubano Ariel Patai, conocido en redes como patai_beach, presentaron la iniciativa en sus redes este fin de semana.

El concurso enfrenta versiones de platos típicos de distintos países y regiones, reinterpretados bajo el formato de la tradicional paella española. Son los usuarios en redes sociales quienes deciden a través de los comentarios cuál merece avanzar de ronda.

En uno de los duelos más comentados de los octavos de final, Canarias y Cuba protagonizaron una batalla gastronómica que rápidamente generó miles de reacciones.

La propuesta canaria apostó por una combinación muy ligada a la identidad culinaria de las islas. La protagonista fue "la vieja", uno de los pescados más emblemáticos del archipiélago, acompañada de papas arrugadas y almogrote gomero.

Por el lado cubano, el chef Ariel Patai presentó una reinterpretación del tradicional arroz congrí. La receta incluyó chicharrón de cerdo, plátano maduro frito y crujiente de yuca, elementos muy asociados a la cocina popular cubana.

La propuesta llamó especialmente la atención por trasladar uno de los platos más reconocibles de la comida cubana al universo de la paella.

Durante la degustación, los influencers reconocieron que ambas elaboraciones los sorprendieron. Uno de ellos confesó que esperaba que la versión cubana estuviera entre las más flojas del certamen, pero terminó valorándola positivamente.

Sin embargo, las opiniones quedaron divididas: mientras uno se inclinó por la propuesta canaria, otro consideró superior la cubana.

Más allá del veredicto de los creadores, el resultado quedó en manos del público. Miles de usuarios acudieron a los comentarios para apoyar a su favorito, generando una auténtica rivalidad culinaria entre cubanos y canarios.

Entre bromas, debates gastronómicos y muestras de orgullo cultural, el concurso volvió a demostrar el enorme poder de la comida como elemento de identidad y conversación en las redes sociales.