Régimen cubano divulga estudio que atribuye un 90% de rechazo a una intervención militar de EE.UU.

La isla de Cuba actuando como escudo ante un avión militar. Foto © ChatGPT

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó en Facebook una infografía titulada «Las redes hablan de paz», en la que afirma que el 90,1% de la conversación en internet asociada a Cuba durante mayo de 2026 rechaza una intervención militar de Estados Unidos, frente a solo un 9,9% que la apoyaría.

Rodríguez Parrilla atribuye los datos a una «investigación de Cancillería de Cuba sobre la conversación en Internet en mayo de 2026», pero la infografía no especifica metodología, universo de la muestra, plataformas monitoreadas ni criterios de clasificación, lo que la convierte en material propagandístico sin verificación independiente posible.

«Es abrumador el rechazo a una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba: el 90,1% se manifiesta contra la amenaza militar y solo el 9,9% la respalda», escribió el canciller, quien además acusó a Washington de «disfrazar la agresión como 'liberación', las sanciones como 'ayuda' y la intervención como 'transición'».

Sin embargo, la evidencia disponible en las propias redes sociales contradice esa narrativa.

El pasado 27 de mayo, el programa oficialista Con Filo —producido por Cubadebate— publicó en Facebook la promoción de su episodio «¿Quién quiere una invasión contra Cuba?» y recibió exactamente lo contrario de lo esperado: más de 2,364 comentarios, la inmensa mayoría apoyando un cambio de régimen.

El usuario Harold Rodríguez contabilizó 239 mensajes afirmativos antes de añadir el suyo propio.

Iran Capote resumió el ambiente con una pregunta: «¿Hay aquí algún comentario que diga que no quiere? Es que me cansé de leer y leer, solo veo a todos los que apoyan».

Otros usuarios fueron igual de directos. «La invasión no es contra Cuba, es por Cuba y contra ustedes», escribió uno. «Con Filo, los reto a hacer público el resultado», desafió otro. «Esta publicación no la van a poner en la televisión», anticipó un tercero.

Los datos de una encuesta independiente difundida el 8 de mayo apuntan en la misma dirección. Con 42,263 respuestas válidas —el 58% proveniente de dentro de Cuba según geolocalización anónima—, el 60,9% apoyaba una intervención militar directa de EE.UU. y el 64,9% el derrocamiento del gobierno «por cualquier medio necesario, incluyendo la vía armada».

La publicación del canciller se produce en el marco de una escalada sostenida de tensiones entre Cuba y EE.UU. que se intensificó desde enero de 2026.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

Al día siguiente, EE.UU. desplegó el portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe, y reportes de Politico señalaron que funcionarios de la administración Trump evaluaban opciones militares ante la frustración por la ineficacia de las sanciones.

Ante ese contexto, el régimen desplegó una estrategia comunicacional de múltiples frentes: movilizaciones masivas, actos en la Tribuna Antiimperialista y una campaña en redes sociales bajo el marco de la «Zona de Paz» de la CELAC.

El 2 de junio, demócratas del Congreso de EE.UU. buscaban impedir que Trump atacara Cuba sin autorización legislativa, lo que revela que el debate sobre una posible acción militar sigue muy activo en Washington.