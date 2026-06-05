Bebé de 10 meses que necesita trasplante de hígado está en estado crítico

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Raibel David Gómez Santana, el bebé de 10 meses de Sancti Spíritus que necesita un trasplante de hígado para sobrevivir, está reportado en estado crítico en el Hospital Pediátrico Provincial «José Martí» de esa ciudad, y existe la posibilidad de que necesite ventilación mecánica en las próximas horas.

La activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, publicó este viernes una actualización urgente sobre el caso en la que advierte que la condición del menor se ha agravado de forma significativa.

Raibel padece atresia de vías biliares sin vesícula ni conducto colédoco, una malformación congénita que obstruye el flujo de bilis al intestino y provoca daño hepático progresivo. La cirugía de Kasai que le practicaron fracasó, y el bebé presenta actualmente insuficiencia hepática grave con ascitis y edema, con visible inflamación en el abdomen y los pies.

«Lo que necesita es un trasplante de hígado urgente. En Cuba no se puede hacer», declaró su padre, Raudelvis Gómez Carabeo, cuando lanzó el primer llamado público a finales de mayo con el mensaje «Por favor, no dejen morir a mi hijo».

Captura de Facebook

Ambos padres son compatibles como donantes de una porción del hígado. «Nosotros los dos somos compatibles; el que haga falta le dona una parte», afirmó el padre.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo burocrático: el Consulado de España exige una carta de aceptación de un hospital español para otorgar la visa humanitaria, y la familia menciona el Hospital Universitario La Paz de Madrid como posible centro receptor.

«Lo que nos falta es una carta de aceptación de un hospital español, como el Hospital La Paz de Madrid. Sin ese documento, el Consulado de España no nos da la visa humanitaria», explicó Raudelvis Gómez Carabeo.

Desde que el caso se hizo público, la solidaridad con Raibel fue creciendo en redes sociales.

Lafita se comprometió a apoyar a la familia de la misma manera en que lo hizo con Amanda Lemus Ortiz, otra niña espirituana con idéntico diagnóstico que fue trasplantada con éxito en el Hospital La Paz de Madrid en marzo de 2024 gracias a una campaña que recaudó más de 20,000 dólares. Amanda celebró su cuarto cumpleaños en enero de 2026 con una recuperación ejemplar.

El caso de Raibel también evoca el destino del bebé Rafael Junior Chávez Carrera, de ocho meses, quien murió el 29 de junio de 2025 en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana sin recibir el trasplante que necesitaba, a pesar de que su madre era compatible como donante.

Cuba no cuenta con un programa activo de trasplante hepático pediátrico, lo que obliga a las familias a depender de campañas solidarias y gestiones internacionales urgentes.

La tasa de mortalidad infantil en la isla aumentó un 148% entre 2018 y 2025, pasando de 4.0 a 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos.

«Es imposible no preguntarse cómo un niño puede llegar a una situación tan crítica cuando existen opciones que podrían ofrecerle una oportunidad de sobrevivir», escribió Lafita en su publicación de este viernes, en la que también pidió compartir el caso para darle visibilidad mientras el tiempo corre en contra de Raibel.