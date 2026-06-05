Muere bebé de 10 meses que necesitaba trasplante de hígado: "Otra víctima de este sistema macabro"

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Raibel David Gómez Santana, un bebé cubano de 10 meses oriundo de Sancti Spíritus, murió este viernes sin haber podido recibir el trasplante de hígado que necesitaba con urgencia, según confirmó la activista Yamilka Lafita en Facebook con una imagen de luto.

«Infelizmente el bebé Raibel ya no está más entre nosotros. Otra víctima de este sistema macabro que pagó con su vida, por no ser hijo de ninguno de ellos… Este tipo de noticias me devastan. Gracias a todos», escribió Crofs en su publicación.

El caso se había hecho público el 25 de mayo, cuando el padre del menor acudió a pedir ayuda al activista espirituano Yureibys Torresilla.

Raibel David padecía atresia de vías biliares sin vesícula ni conducto colédoco, una enfermedad congénita que obstruye el flujo de bilis al intestino y provoca daño hepático progresivo.

La cirugía de Kasai que le practicaron fracasó, y el bebé presentaba insuficiencia hepática grave con ascitis, edema e ictericia ocular.

Su padre, Raudelvis Gómez Carabeo, fue directo: «Lo que necesita es un trasplante de hígado urgente. En Cuba no se puede hacer».

Captura de Facebook

Tanto el padre como la madre eran compatibles para donar parte de su hígado. «Nosotros los dos somos compatibles; el que haga falta le dona una parte», declaró el padre en mayo.

El obstáculo no era médico, sino burocrático: sin una carta de aceptación del Hospital La Paz de Madrid, el Consulado de España no otorgaba la visa humanitaria, trámite que la familia nunca logró completar a tiempo.

La solidaridad que despertó el caso fue amplia, pero insuficiente. La campaña creció en redes sociales durante días sin que el régimen cubano ofreciera ninguna solución.

La muerte de Raibel David no es un caso aislado. En menos de un año, al menos dos bebés cubanos han perdido la vida por no poder acceder a un trasplante hepático.

El primero fue Rafael Junior Chávez Carrera, de ocho meses, quien murió el 29 de junio de 2025 en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana, también con su madre como donante compatible y también sin trasplante.

El contraste más doloroso lo ofrece el caso de Amanda Lemus Ortiz, diagnosticada con la misma enfermedad.

Gracias a una campaña solidaria y sin apoyo del gobierno cubano, llegó a Madrid en marzo de 2024, fue operada gratuitamente en el Hospital La Paz y en enero de 2026 celebró su cuarto cumpleaños con una recuperación ejemplar.

Su historia demuestra que el trasplante es viable cuando el traslado llega a tiempo, lo que hace aún más devastadora la muerte de Raibel David.

Cuba no cuenta con un programa activo de trasplante hepático pediátrico.

El régimen ha intentado justificar el colapso sanitario atribuyéndolo al embargo estadounidense, mientras la tasa de mortalidad infantil aumentó un 148% entre 2018 y 2025, según datos reconocidos por las propias autoridades cubanas en mayo pasado.