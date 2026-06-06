«¿Qué país este que nos ha tocado? Se quedó en la palabra, en la promesa»: estremecedor soneto de poeta cubano

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El escritor y repentista cubano Juan Carlos García Guridi publicó este jueves en su perfil de Facebook un soneto titulado «Cuentan» que condensa con una gravedad estremecedora la frustración histórica y contemporánea de Cuba: un país que, en sus propias palabras, «se quedó en la palabra, en la promesa».

El poema, de 14 versos organizados en la forma clásica del soneto —dos cuartetos y dos tercetos—, abre con una pregunta que golpea directamente la conciencia colectiva cubana: «¿Qué país este que nos ha tocado? / Se quedó en la palabra, en la promesa; / veo una cruz que el alma le atraviesa, / ¿quién lo maldijo, quién lo ha traicionado?»

Captura de FB/ Juan Carlos García Guridi

Lo que sigue no es una denuncia del presente solamente, sino un recorrido deliberado por la historia de promesas rotas que preceden incluso a la Revolución.

El hablante del poema de García Guridi rechaza de entrada el argumento oficial que durante décadas ha servido de escudo al régimen: «No me hablen de Batista, del pasado / lo que van a decir no me interesa; / prefiero hablar del mundo que me pesa, / de Zayas, Grau, de Prío y de Machado...»

Al invocar a esos cuatro presidentes de la República anterior a 1959, el sujeto lírico del poema podría estar evocando una cadena de fracasos que trasciende cualquier régimen particular: Alfredo Zayas gobernó entre 1921 y 1925 en medio de una crisis económica y acusaciones de corrupción; Gerardo Machado hizo campaña con la consigna «agua, caminos y escuelas» y terminó como dictador reprimiendo a la oposición; Ramón Grau San Martín prometió la «cubanidad» y su período quedó marcado por el pandillerismo y la violencia política; Carlos Prío Socarrás llegó con reformas y su mandato fue asociado al gansterismo y la malversación.

Parece claro el mensaje: el problema de Cuba no empezó en 1959 ni terminará con un cambio de nombre en el poder: se necesita construir el país que nos debemos.

El terceto central del soneto introduce una referencia que muchos lectores reconocerán de inmediato: «Cuentan que una mentira repetida / se convierte en verdad, y que la vida / habla de lo sublime con lo agreste.» La alusión al principio de propaganda atribuido a Joseph Goebbels, aplicada aquí al discurso político cubano de décadas, no necesita explicación adicional para quienes han vivido bajo ese discurso.

El poema cierra con una declaración de perplejidad que es también una toma de distancia: «No soy Fidel ni soy Raúl tampoco / y como escribo, canto y me equivoco / no sé qué clase de país es este...» Con esos versos, el hablante lírico que dibuja García Guridi se desmarca de cualquier identificación con el poder revolucionario y reivindica su voz como la de un ciudadano común, desconcertado ante lo que ha heredado.

El soneto llega en un momento en que Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas: apagones que superan las 20 horas diarias en muchas provincias, un déficit récord de generación eléctrica de 2,153 MW registrado el 13 de mayo, y una economía en una contracción estructural que el propio gobierno admitió desde diciembre de 2025 que haría de 2026 un año «difícil». La imagen que acompaña los versos es precisamente de un apagón.

En abril de este año se han registrado más de 1,100 protestas, denuncias y expresiones de descontento en el país, según reportes, y la Unión Eléctrica desde diciembre de 2025 ya había pronosticado apagones que afectarían hasta el 61% del territorio de forma simultánea: la realidad ha sido mucho peor.

No es la primera vez en días recientes que García Guridi usa la poesía para enfocar la crisis cubana. El pasado 29 de mayo, el mismo poeta publicó una décima humorística sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense —con el portaaviones USS Nimitz desplegado en el Caribe y las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba— que también circuló ampliamente en redes sociales.

En aquella décima, el tono era de humor negro; en «Cuentan», el humor cede paso a la gravedad y la desesperanza se convierte en poesía.

García Guridi, nacido en Batabanó en 1968, es uno de los cultivadores e investigadores más activos de la décima y la poesía popular en Cuba, con más de una decena de libros publicados. El soneto «Cuentan» representa, en catorce versos, lo que millones de cubanos sienten pero no siempre encuentran palabras para decir.