Abogada Liudmila Marcelo revela preguntas difíciles en entrevista de residencia cubana

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo reveló cuáles son las preguntas más complicadas que enfrentan los cubanos durante las entrevistas de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, especialmente cuando la entrada a Estados Unidos se realizó con visa de turista.
Marcelo respondió a la consulta de un seguidor llamado Onelio, en una entrevista con Tania Costa, identificando tres grandes áreas problemáticas: la intención al entrar con visa de turista, el servicio militar y la pertenencia a organizaciones como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
La abogada advirtió que, tras un memorándum emitido en mayo de 2026 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre el ajuste de estatus «extraordinario», los oficiales están formulando preguntas inusuales incluso en casos de ajuste cubano.
«Mira, realmente ahora después del memorándum del mes pasado con respecto a lo extraordinario del ajuste de status dentro de los Estados Unidos, yo siempre dije que el ajuste cubano no se iba a ver afectado. No obstante, tuve una entrevista de ajuste de status y le hicieron las preguntas que le están haciendo a todos», explicó Marcelo.
Entre esas preguntas figura: «¿Por qué no esperaste un proceso consular? ¿Por qué algo te limita a ir a tu país a tener tu entrevista consular?»
Marcelo relató que ella misma cuestionó al oficial. «Un momento, me extraña este tipo de preguntas en un ajuste cubano», a lo que el funcionario respondió que tenían instrucciones de hacer ese tipo de preguntas en todos los casos.
La respuesta clave, según la abogada, es que la razón por la que el solicitante no puede ir a Cuba a una entrevista consular es precisamente la categoría migratoria por la que aplica. «Si tú sales del país mientras estás esperando tu residencia por ajuste cubano, se entiende como que ya renunciaste a esa aplicación porque no puedes salir del país».
El punto más crítico, subrayó Marcelo, es que el oficial nunca debe poder deducir que el solicitante entró al país con intención previa de quedarse usando una visa de turista. «Lo que sí es importante es que nunca el oficial puede deducir de tu respuesta que cuando tú obtuviste tu visa de turista o entraste a este país ya tenías la idea de quedarte. Lo normal es que sean circunstancias que suceden después».
Sobre el servicio militar, Marcelo fue directa: como es obligatorio en Cuba para los hombres, haber recibido entrenamiento con armas es algo que los oficiales ya conocen. «No hay nada malo en decir que sí, que recibiste este tipo de entrenamiento», afirmó.
En cuanto a los CDR, la abogada estableció una distinción crucial entre estar inscrito en el libro del CDR —obligatorio para todos los cubanos desde los 14 años— y ser miembro activo.
«Tú no fuiste miembro del CDR, tú estabas inscrito en un libro de direcciones en el que está todo el mundo. En este CDR viven Tania, Liudmila, porque es algo obligatorio desde que tú cumples los 14 años», explicó.
Ser miembro activo, aclaró Marcelo, implica haber sido presidente del CDR, pagado cuotas, participado en actos de repudio o asistido a manifestaciones en representación de esa organización. Quien solo figuraba en la lista sin participación activa puede responder con honestidad que no era miembro activo.
La abogada advirtió, sin embargo, que quien sí tuvo participación activa no debe mentir ante el oficial, ya que una falsedad puede afectar gravemente la elegibilidad migratoria.
Esta sesión se enmarca en el contexto de reactivación de entrevistas de USCIS para ajuste cubano que Marcelo había señalado a principios de junio, incluso en casos con formulario I-220A, tras una pausa prolongada.
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