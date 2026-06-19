Cuba autoriza a personas naturales importar con fines comerciales por primera vez en décadas

Pasajeros con mercancía en el aeropuerto José Martí de La Habana.

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El régimen cubano anunció este jueves que permitirá a las personas naturales importar mercancías con fines comerciales, una medida que rompe con décadas de restricciones y abre una nueva etapa para miles de cubanos que hasta ahora solo podían realizar importaciones destinadas al uso personal o familiar.

La iniciativa forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada en La Habana.

Hasta ahora, la legislación cubana limitaba a los ciudadanos a importar productos «sin carácter comercial», sujetando las operaciones a topes de valor y cantidad. La actividad comercial de importación estaba reservada a empresas estatales, cooperativas y mipymes autorizadas.

Con el cambio anunciado, el gobierno abre la posibilidad de que personas naturales participen legalmente en actividades que durante años se desarrollaron de forma informal, especialmente a través de las conocidas «mulas», que transportan mercancías desde el exterior para su posterior comercialización dentro de Cuba.

La medida adquiere especial relevancia porque llega apenas dos meses después de la entrada en vigor del nuevo Decreto-Ley de Aduanas, que endureció las regulaciones sobre la entrada de mercancías al país y prohibió expresamente la importación de paquetes destinados a terceros fuera del equipaje personal.

Las transformaciones incluidas en el denominado Eje 15 van más allá. El gobierno también propone que empresas privadas y cooperativas puedan realizar operaciones de comercio exterior de manera directa, previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Asimismo, se eliminará la intermediación obligatoria de entidades estatales en determinadas operaciones de importación y exportación realizadas por actores económicos no estatales, una demanda recurrente del sector privado cubano.

Marrero presentó las medidas como una respuesta a la grave situación económica que atraviesa el país.

«Estamos enfrentando el contexto más complejo desde el Período Especial», afirmó el primer ministro durante su intervención ante los diputados.

Aunque el gobierno volvió a señalar las sanciones estadounidenses como uno de los factores que han agravado la crisis, también ha reconocido recientemente problemas internos relacionados con la burocracia, las demoras en la implementación de reformas y las limitaciones del modelo económico vigente.

Para justificar la profundidad de los cambios, Marrero recurrió a una frase pronunciada por Fidel Castro durante la crisis económica de los años noventa.

«La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca», recordó.

Según datos oficiales, el paquete de reformas fue elaborado a partir de 390 propuestas analizadas por las autoridades. De ellas, dos tercios fueron incorporadas al documento final, al que posteriormente el Buró Político añadió nuevas recomendaciones.

Las transformaciones recibieron el respaldo del Comité Central del Partido Comunista durante un pleno extraordinario celebrado el miércoles y fueron presentadas este jueves ante la Asamblea Nacional para su ratificación.

Las medidas llegan en un momento especialmente delicado para la economía cubana, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, inflación persistente y una caída sostenida de la actividad productiva.

Pese a la magnitud de los anuncios, el gobierno insiste en que las reformas no representan un cambio de rumbo político.

«Estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país», afirmó Marrero.