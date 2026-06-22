Trump autoriza el petróleo iraní, pero mantiene a Cuba fuera del acuerdo

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una licencia temporal que autoriza por 60 días la producción, venta y entrega de petróleo iraní, como parte de los avances diplomáticos alcanzados en Suiza.

Sin embargo, el documento excluye expresamente a Cuba de cualquier transacción amparada por esta autorización.

La medida, conocida como Licencia General X de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estará vigente hasta el 21 de agosto de 2026 y cubre también productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní.

El texto legal establece con precisión que la autorización no aplica a ninguna transacción que involucre a personas o entidades ubicadas en Cuba, Corea del Norte, Crimea o los territorios ucranianos bajo control prorruso.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la decisión a través de su cuenta en X y la vinculó directamente a los compromisos asumidos por Teherán en las negociaciones celebradas en Bürgenstock, Suiza.

«En consonancia con las conversaciones productivas que se llevan a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar el tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica en su territorio», escribió Bessent.

El vicepresidente JD Vance, presente en Suiza, confirmó el domingo que las negociaciones habían alcanzado «muy buen progreso» y aseguró que «el estrecho de Ormuz está abierto». La licencia petrolera forma parte de un memorando de entendimiento firmado entre ambos países como paso hacia un acuerdo definitivo de paz.

La apertura hacia Irán contrasta con el endurecimiento sostenido de la política estadounidense hacia Cuba en materia energética. Apenas 11 días antes, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra CUPET, la petrolera estatal cubana, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026.

Esas sanciones bloquean los bienes e intereses de la empresa bajo jurisdicción estadounidense y exponen a sanciones secundarias a cualquier empresa extranjera que opere con CUPET.

Las consecuencias ya son visibles: la petrolera australiana Melbana Energy suspendió operaciones en Cuba tras las presiones derivadas de esas sanciones.

La exclusión de Cuba de la Licencia General X no es un hecho aislado. Las licencias temporales de la OFAC sobre petróleo ruso emitidas entre marzo y mayo de 2026 —identificadas como 134A, 134B y 134C— también dejaron fuera a la isla de forma sistemática.

En marzo de 2026, una licencia de la OFAC bloqueó en la práctica el envío de petróleo ruso a Cuba, y en mayo Washington mantuvo a Cuba fuera de otra licencia temporal sobre petróleo.

El patrón es claro: mientras la administración Trump negocia aperturas con Irán y flexibiliza sanciones como parte de una estrategia diplomática más amplia, la presión sobre el régimen cubano se mantiene sin concesiones, independientemente del país proveedor de energía.

Antes del bloqueo naval que Washington impuso a Irán en abril de 2026, ese país exportaba más de 1,5 millones de barriles diarios; en mayo, esa cifra se había desplomado a entre 209,000 y 260,000 barriles por día, el nivel más bajo en seis años, según análisis citados por la agencia EFE.

La delegación iraní abandonó Suiza este lunes, mientras los equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando.