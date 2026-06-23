«Por eso va subiendo el precio»: Cubanos ante el uso de aceite como gasolina en los carros

Un video publicado en Facebook por Bryan Anniel Prado Diaz muestra a un cubano echando aceite al tanque de un automóvil de gasolina, mientras denuncia que lo que le vendieron en el mercado negro como combustible era en realidad aceite reembotellado.

La grabación acumuló más de un millón de reproducciones, convirtiéndose en un nuevo testimonio viral de la catástrofe energética que vive la Isla.

«Estamos echando el aceite aquí al carro, vamos a echarle un poquito de aceite para revivir el carrito», dice el autor al inicio del video.

Su compañero aclara: «Es un aleco de gasolina. Es gasolina. Es un carro de gasolina», antes de mostrar un pomo de aceite de soja marca Sublime, sin abrir. «¿Ven que es aceite? Para que después no me digan que es gasolina reembasada aquí».

El caso documenta una práctica que cada día se extiende más en Cuba: el uso desesperado de aceite vegetal como sustituto del combustible.

A inicios de junio, el litro de gasolina en el mercado negro oscilaba entre 3,500 y 8,000 pesos cubanos (CUP), y ya se han documentado casos de 16,000 CUP pagados por apenas tres litros.

Por su parte, el aceite de girasol rondaba los 1,500 CUP por litro en el mercado informal, por lo que su uso resulta más barato que el diésel.

Sin embargo, la «nueva demanda» por parte de los choferes de un producto que es un alimento de primera necesidad también ha hecho aumentar su precio.

Así lo confirmaron internautas en la publicación de Prado Diaz.

«Por ese motivo va cogiendo más valor el aceite», dijo uno.

«Seguro, hasta no hace mucho estaba a 900, ya está hoy a 2,000», añadió otro.

«Deberían fundirse todos los que le echan aceite para que vean las consecuencias, ya que eso ha llevado a subir el precio del aceite, y claro, ellos se lo sacan en pasajes, pero la mayoría de las personas están pasando necesidad», señaló un tercero.

«Ahora sí el aceite va a llegar a 4,000 pesos, y el que lo quiera para cocinar qué hace», cuestionó otro usuario.

Técnicamente el aceite vegetal no es un sustituto adecuado para el diésel. Su alta viscosidad provoca peor atomización del combustible, combustión incompleta, acumulación de depósitos de carbono en los inyectores y desgaste acelerado del motor, lo que a largo plazo agrava aún más el deterioro del ya precario parque vehicular cubano.

Este video se suma a una cadena de testimonios similares que circulan en los últimos meses.

El pasado 9 de abril, un camión en la ruta Camagüey-La Habana usó 30 pomos de aceite de cocina mezclados con petróleo para completar el trayecto.

A finales de mayo, cubanos llenaron el tanque de una guagua con aceite de girasol ante la imposibilidad de conseguir diésel.

La crisis de fondo es estructural y tiene responsables directos.

Desde diciembre de 2025, Cuba dejó de recibir petróleo importado de Venezuela y México, acumulando meses consecutivos sin suministros externos. Las reservas de 100,000 toneladas de petróleo ruso llegadas en marzo de 2026 se agotaron rápidamente.

El propio régimen admitió el desastre: el ministro de Energía reconoció que el país estaba «sin combustible», y Miguel Díaz-Canel admitió en abril que «hay combustible, casi nada».

Lejos de aliviar la situación, el régimen optó por liberalizar los precios en estaciones dolarizadas desde el 15 de mayo, fijando la gasolina especial B100 en $2.60 USD por litro, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos que cobran en pesos y cuyo salario promedio estatal no supera los 5,000 CUP mensuales.

La medida disparó la especulación y abrió la puerta a fraudes como el que denuncia el video viral.

Cuba acumuló siete colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional en 18 meses, incluyendo un apagón nacional el pasado 16 de marzo, y se han registrado colas de más de 15 horas para repostar combustible en estaciones de servicio.

Un comentarista cubano en redes sociales resumió con amargura el horizonte que se avecina: «Pronto el aceite va a costar 10,000 pesos, deja que no haya».