Carlos Sánchez Berzain: «Estamos viviendo los últimos días de la dictadura cubana»

El abogado, politólogo y exministro boliviano Carlos Sánchez Berzain afirmó en una entrevista con Tania Costa que Cuba atraviesa el tramo final de su dictadura, un régimen que, según su diagnóstico, ha perdido simultáneamente cuatro pilares que hacen imposible su continuidad.

«Estamos viviendo los últimos días de la dictadura cubana, de una dictadura que no tiene pueblo, de una dictadura que no tiene narrativa, de una dictadura que no tiene economía y que no tiene opciones», declaró Sánchez Berzan, director del Interamerican Institute for Democracy con sede en Miami.

El análisis del exministro boliviano parte de una premisa central: el régimen cubano ha agotado todos sus recursos de gobernabilidad. «Se le ha acabado todo, no tiene ningún elemento de gobernabilidad, no tiene ninguna posibilidad de futuro y además está bajo ultimátum de la democracia más importante del mundo que es Estados Unidos», sostuvo.

Sánchez Berzain describió las opciones que, a su juicio, Washington ha puesto sobre la mesa. «Yo presumo que esas opciones van desde la entrega pacífica del poder, búsqueda de algún exilio que garantice impunidad a la familia y al entorno criminal de los Castro y Díaz-Canel, hasta una recuperación forzada de la soberanía del pueblo cubano», precisó.

El segundo eje de su argumento es el concepto de guerra híbrida. Según Sánchez Berzain, Cuba ha liderado durante décadas una ofensiva indirecta contra Estados Unidos y las democracias del hemisferio bajo el paraguas del socialismo del siglo XXI.

«La guerra híbrida es el uso directo, pero generalmente indirecto, de mecanismos de cohesión para debilitar la sociedad, para debilitar a un país y para quitarle la fuerza y la cohesión interna», explicó.

Entre los instrumentos de esa guerra híbrida, el analista enumeró la migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo y el tráfico de personas, entre otros mecanismos de desestabilización regional.

El tercer eje es geopolítico. Sánchez Berzain sostiene que la llegada de Donald Trump a su segundo mandato activó lo que denomina el «corolario Trump» a la Doctrina Monroe.

«Cualquier penetración de agresión física, de agresión por mecanismos de desestabilización, agresión económica o cualquier forma en la que se ataque a cualquier país de las Américas es un ataque contra Estados Unidos».

Ese marco doctrinal, según el analista, convierte a Cuba en una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense y justifica el ultimátum en curso.

La presión sobre el régimen tiene correlato en los datos económicos. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del 6,5% en 2026, la peor contracción de América Latina, mientras el economista Pedro Monreal advierte de una posible caída de hasta el 15%. Los apagones superan las 24 horas diarias en varias provincias.

A ello se suma el colapso del sostén venezolano: la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 cortó entre el 80% y el 90% del suministro petrolero que Caracas enviaba a la isla, un flujo acumulado de 63,800 millones de dólares a lo largo de décadas.

En ese contexto, el pasado 1 de mayo de 2026, la Administración Trump firmó un ultimátum que ordenó a empresas extranjeras desvincularse de GAESA y el aparato militar cubano antes del 5 de junio. Las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar abandonaron Cuba para cumplir el plazo, y el turismo internacional cayó un 55,8% entre enero y abril de 2026.

Ante la presión acumulada, Miguel Díaz-Canel anunció el 12 de junio un paquete de 176 medidas de reforma económica que incluyen apertura de banca privada y dolarización parcial, sin ningún cambio político.

«Toda la realidad objetiva indica que ha llegado el momento del fin de la dictadura en Cuba», concluyó Sánchez Berzain.