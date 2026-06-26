Julio César Guanche enfoca «la tragedia de la crisis, su explotación interesada y la falta de capacidad del pueblo cubano para intervenir»

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El intelectual cubano Julio César Guanche publicó el martes 23 de junio un ensayo en su perfil de Facebook, titulado «Historia e inventario», en el que desmonta el discurso oficial que rodea al paquete de 176 medidas económicas presentado por el régimen el 18 de junio ante la Asamblea Nacional.

Guanche abre con una distinción que marca el tono de todo el análisis: «Una cosa es la historia y otra un inventario. Si 1959 fue historia, 2026 parece inventario». Para el ensayista, las reformas —estructuradas en 23 ejes y con más de 148 disposiciones jurídicas afectadas— constituyen la transformación hacia el mercado más profunda desde el triunfo de la Revolución, aunque el documento oficial la presente como un «ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo».

El análisis textual que propone es revelador: la palabra «obrero» no aparece en ninguno de los 23 ejes; «sindicato» figura una sola vez, para limitar salarios a la capacidad económica de la empresa; y la «Empresa Estatal Socialista» recibe la orden de transformarse en «sociedad mercantil por acciones». Su conclusión es directa: «El significante queda, pero el referente cambia.»

Lo que el documento no nombra, argumenta Guanche, tiene un nombre preciso: ajuste estructural. Sus medidas centrales —liberalización de precios, banca privada, IVA, devaluaciones, eliminación de subsidios universales y apertura irrestricta a la inversión extranjera— son las que habitualmente prescriben las instituciones monetarias globales en sus programas de estabilización.

A partir de ese diagnóstico, el ensayista traza tres escenarios hipotéticos. El primero, una renovación socialista con control obrero, lo descarta de plano: «El control obrero en Cuba es una fantasía.» Desde los años sesenta, el socialismo de Estado liquidó la autoorganización laboral, y cuando la jerarquía del partido se reorganiza, advierte, «no nace el control obrero: nace la conversión del poder administrativo en propiedad».

El segundo escenario es una transición pactada desde arriba entre élites del régimen. Su límite estructural, señala, es la corrupción: el exviceprimer ministro Alejandro Gil Fernández fue destituido en febrero de 2024 e investigado por espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.

El tercer camino es una transición subordinada a Washington, impulsada por el embargo, el corte de combustible desde enero de 2026, la imputación penal a Raúl Castro y las sanciones sobre GAESA. Guanche advierte que Venezuela ofrece el guion: el cambio de régimen no mejoró salarios ni resolvió la crisis eléctrica, pero sí reformó las leyes para abrir el modelo al capital extranjero, lo que un sociólogo describió como la formalización de una «economía de expolio y despojo».

Los tres escenarios comparten, según Guanche, una misma lógica: el documento crea actores económicos privados que el sistema unipartidista no puede representar sin transformarse. El pacto implícito es el del «autoritarismo desarrollista»: libertad económica a cambio de obediencia política. El propio Miguel Díaz-Canel lo enunció, según el ensayista, sin advertir sus implicaciones: «Lo primero que hay que hacer es producir. Si no producimos, si no generamos riqueza [...] ¿qué justicia social vamos a defender?»

El ensayo también denuncia las exclusiones que las 176 medidas del régimen no abordan: casi una de cada dos cubanas en edad laboral está fuera del mercado formal, la estratificación racial persiste en la distribución de la riqueza, y el documento sustituye las palabras pobreza y desigualdad por «vulnerabilidad multidimensional», delegando su corrección a la responsabilidad voluntaria de empresas y comunidades.

Detrás de esas omisiones late una crisis humanitaria de cifras contundentes: la mortalidad infantil escaló de 4,0 a 9,9 por mil nacidos vivos entre 2018 y 2025; la supervivencia infantil al cáncer cayó del 85% al 65% por falta de citostáticos; más de 12,000 niños aguardan cirugía sin insumos; y más de la mitad de los medicamentos esenciales está en falta. Para Guanche, ese sufrimiento se ha convertido en instrumento geopolítico: «el dolor convertido en moneda de cambio geopolítica».

Las reformas, concluye el ensayista, llegan tarde y alcanzan a una sociedad que las protestas del 11 de julio de 2021 ya mostraron desempoderada. «La sociedad llega a este momento desempoderada, sin organización política propia, y sin poder aguantar una penuria material más», escribe. Su cierre no deja margen a la ambigüedad: «Los escenarios pueden ser hipotéticos. La tragedia de la crisis, su explotación interesada y la falta de capacidad del pueblo cubano para intervenir en sus desenlaces no lo son.»