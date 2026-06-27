Cruce confirmado: Alemania vs Paraguay; fecha, hora y todo lo que debes saber del partido de dieciseisavos en el Mundial 2026

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Alemania y Paraguay se verán las caras en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el lunes 29 de junio a las 20:30 UTC, lo que equivale a las 16:30 hora de Cuba, en el Boston Stadium (Gillette Stadium), recinto con capacidad para aproximadamente 65,000 espectadores.

El cruce quedó sellado el jueves 26 de junio, una vez cerrada la fase de grupos, y corresponde al encuentro número 74 del torneo. El ganador avanzará a los octavos de final del cuadro eliminatorio.

Alemania llegó a esta instancia como líder indiscutible del Grupo E, con 6 puntos y una diferencia de goles de +6, la mejor de su zona. Los germanos arrancaron el torneo con una goleada histórica de 7-1 ante Curazao el 14 de junio en Houston, resultado que marcó el tono de su campaña en la fase inicial.

En su segundo partido, el 20 de junio en Toronto, Alemania remontó un 0-1 para vencer 2-1 a Costa de Marfil, demostrando capacidad de reacción. El cierre de grupo llegó con una derrota de 1-2 ante Ecuador el 25 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, aunque la primera posición ya estaba asegurada antes de ese pitazo final.

El equipo, dirigido por Julian Nagelsmann, llega a la fase eliminatoria con figuras que han destacado a lo largo de la fase de grupos, entre ellas Florian Wirtz y Jamal Musiala. Alemania busca además reivindicarse tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, un golpe que marcó un punto de inflexión en su proceso de reconstrucción.

Paraguay, en cambio, tomó un camino más accidentado. La Albirroja terminó tercera en el Grupo D con 4 puntos y diferencia de goles de -2, pero logró colarse entre los mejores terceros del torneo. Su debut fue complicado: cayó 1-4 ante Estados Unidos el 12 de junio en el SoFi Stadium, en un partido que puso en duda su continuidad en el torneo.

La recuperación llegó el 19 de junio con un triunfo 1-0 sobre Turquía en el Levi's Stadium de Santa Clara, resultado que mantuvo vivas sus opciones. El 25 de junio, un empate 0-0 frente a Australia en el mismo estadio fue suficiente para sellar la clasificación como mejor tercero.

Este regreso a la fase eliminatoria de un Mundial es un hito para la selección guaraní: Paraguay no alcanzaba los dieciseisavos desde 2010, cuando llegó hasta cuartos de final en Sudáfrica, hace 16 años.

El único antecedente mundialista entre ambas selecciones data del Mundial de Corea-Japón 2002, donde se cruzaron en octavos de final. Alemania eliminó a Paraguay 1-0 con un gol de Oliver Neuville al minuto 88 en Seogwipo, Corea del Sur, en lo que hasta ahora es el único duelo entre ambos en una Copa del Mundo.

El Boston Stadium, sede del partido, albergará en total siete encuentros del Mundial 2026, incluyendo un cuarto de final, lo que lo convierte en uno de los recintos más activos del torneo en territorio estadounidense. La sede definitiva fue confirmada por la FIFA junto con el resto del calendario eliminatorio.