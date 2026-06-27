México redujo sus envíos de petróleo a Cuba: apenas 900 barriles diarios de enero a marzo de 2026

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El informe trimestral que Pemex presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revela que la petrolera estatal mexicana exportó a Cuba solo 900 barriles diarios entre enero y marzo de 2026, una cantidad equivalente a unos 14,2 millones de dólares y que apenas representó el 0,2% del total de sus exportaciones en ese período.

La cifra supone un desplome del 96% frente a los volúmenes de 2025, cuando Pemex despachó a la isla 15,000 barriles diarios de crudo y 2,200 barriles diarios de petrolíferos, por un valor total de 500 millones de dólares, lo que entonces equivalía al 3,1% de sus envíos totales de crudo.

El derrumbe de los suministros tiene una causa directa: la presión de Washington. El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza imponer aranceles adicionales a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que llevó a México a frenar casi por completo sus despachos. El último cargamento de crudo mexicano llegó a la isla en enero, justo antes de que la amenaza arancelaria se formalizara.

Al cierre del primer trimestre, el 31 de marzo, Pemex también cambió el nombre de la subsidiaria encargada de los despachos a Cuba: de Gasolinas Bienestar pasó a llamarse Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V.

En su reporte a la autoridad bursátil estadounidense, la empresa aseguró que «las ventas de Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V. se realizan bajo contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes» y que cuenta con procedimientos para garantizar el cumplimiento legal.

Sin embargo, la transparencia de esas operaciones ha sido cuestionada. El diario mexicano Vanguardia solicitó en varias ocasiones a Pemex los registros de pago de Cuba sin obtener respuesta, con el argumento de que se trata de un asunto entre privados.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló a ese medio que el Gobierno y la petrolera estatal deberían estar obligados a transparentar montos y comprobantes de pago, dado que se trata de recursos federales.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, había afirmado en febrero que Cuba cumple con sus obligaciones: «Si me preguntan si Cuba está pagando, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos».

La caída de los envíos mexicanos agrava una crisis energética sin precedentes en Cuba. La isla necesita aproximadamente 110,000 barriles diarios de petróleo y produce solo unos 40,000 propios.

Venezuela, que históricamente fue su principal proveedor, terminó sus envíos en diciembre de 2025 tras reducirlos de 24,000 barriles diarios en 2023 a apenas 9,528 en 2025.

Una donación rusa de 100,000 toneladas métricas de crudo, llegada en marzo de 2026, se estaba agotando para junio sin nuevos envíos confirmados.

El 11 de junio, Estados Unidos sancionó además a CUPET, la Unión Cuba-Petróleo, lo que provocó que la empresa Vanguard Energy suspendiera un envío de 250,000 barriles y que la petrolera australiana Melbana Energy detuviera sus operaciones en la isla.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta semana que México trabaja para reanudar los envíos de petróleo a Cuba mediante empresas particulares con permisos comerciales, no a través de Pemex directamente.

«No es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba», precisó durante su conferencia de prensa diaria, y añadió: «esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial. No es un tema humanitario, sino de manera comercial».