Más fe que resultados: Díaz-Canel cierra Congreso de la CTC con un llamado a la “voluntad y convicción profunda de que sí podemos”

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El gobernante Miguel Díaz-Canel cerró este sábado el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) con un llamado a la fe colectiva, afirmando en sus redes sociales que alcanzar los objetivos trazados en el evento y las transformaciones económicas en curso "demanda voluntad y convicción profunda de que sí podemos".

El mensaje, publicado en su cuenta de X junto a un video titulado Jamás estará en nuestros propósitos la restauración del capitalismo en Cuba, resume el tono del congreso celebrado los días 26 y 27 de junio en el Palacio de Convenciones de La Habana bajo el lema Reafirmación de resistencia y unidad.

El evento reunió a 759 delegados: 198 de forma presencial y 561 conectados por videoconferencia desde las 15 provincias, una modalidad híbrida que el propio régimen atribuye a las limitaciones energéticas que sufre la isla.

El congreso se convocó una semana después de que el Comité Central del Partido Comunista aprobó, el 18 de junio, un paquete de 176 transformaciones económicas organizadas en 23 ejes estratégicos, ratificadas luego en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el 19 de junio.

Las medidas incluyen banca privada, casas de cambio privadas, mercado cambiario digital, eliminación del tope de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas, inversión extranjera directa en negocios privados y la reducción gradual de subsidios generalizados, incluida la libreta de racionamiento vigente desde 1962.

Durante su discurso ante los delegados, Díaz-Canel insistió en que las reformas no responden a presiones externas sino a una decisión soberana.

Asimismo, negó que representen una "deriva capitalista", aunque admitió que "necesariamente se introducirán más elementos de propiedad privada, de producción privada, de capitalismo y de mercado".

Al mismo tiempo, prometió que el poder seguirá en manos del pueblo y no de "los ricos ni los burgueses", y aseguró que las transformaciones tendrán "una mirada hacia los sectores más vulnerables" y los jubilados.

"No estamos resistiendo solo aguantando, estamos resistiendo creativamente. El país va a avanzar y además de eso vamos a vencer", afirmó Díaz-Canel ante los delegados, en un discurso que el régimen presenta como un abrazo a la creación de riqueza, mientras millones de cubanos no tienen qué comer ni electricidad para llegar al final del día.

El nuevo Código del Trabajo presentado en el congreso no reconoce el derecho de huelga ni permite sindicatos independientes, manteniendo el monopolio de representación laboral en manos de la CTC desde 1961.

La retórica de resistencia choca con una realidad demoledora: el 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema, las pensiones mínimas rondan los 3,300 pesos mensuales —menos de siete dólares—, y el costo básico de vida supera los 96,000 pesos al mes frente a un salario mínimo de 3,210 pesos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una caída del PIB cubano de 6,5 % en 2026, la peor de América Latina por segundo año consecutivo, mientras el economista Pedro Monreal advierte que el desplome podría alcanzar el 15 %.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó las 176 medidas como "señales de humo superficiales", y la administración Trump mantiene sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado empresarial de la élite militar cubana.