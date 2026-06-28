Familia venezolana que quedó atrapada bajo los escombros grabó toda la espera antes de ser rescatados con vida

Un matrimonio venezolano y su hijo de cuatro años fueron rescatados con vida tras permanecer alrededor de 26 horas atrapados bajo los escombros de un edificio de ocho pisos que colapsó en La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio.

Durante toda la angustiosa espera, la familia grabó con sus propios teléfonos los momentos de confinamiento, imágenes que se viralizaron en redes sociales y se convirtieron en uno de los testimonios más impactantes de la tragedia.

Jofran, Oriana y su hijo Luciano vivían en el primer piso del inmueble cuando este cedió. En el instante del derrumbe, Oriana se tiró al suelo abrazando a Luciano para protegerlo con su cuerpo. Un mueble cercano soportó el peso del techo derrumbado y creó un espacio vital de apenas 60 a 70 centímetros de altura que les permitió respirar con siete pisos encima.

Una vez que los equipos de rescate localizaron su posición, tardaron 10 horas en extraerlos de entre los escombros. El pequeño fue el primero en salir con vida; sus padres fueron sacados minutos después.

El video del rescate, difundido por el periódico español El Mundo, muestra el momento en que la familia ve la luz exterior y agradece emocionada a sus salvadores.

«Quedaron atrapados dentro de su vivienda con la suerte de que un mueble hizo de soporte del techo y así consiguieron respirar. Grabaron con sus propios teléfonos la agónica espera hasta que consiguen salir al exterior», detalla el clip.

Sebastián C. Padrón, familiar de la pareja sobreviviente, pidió ayuda para ellos y señaló que ambos están ayudando a los afectados en La Guaira.

«Y siguen buscando a mi prima Luisana. ¡Son unos héroes! Salen de esa pesadilla sanos y salvos y están yendo a ayudar físicamente buscando sobrevivientes», dijo en Instagram.

Este rescate se suma a una serie de historias de supervivencia que han emergido entre la devastación.

Un bebé de 18 días y su madre fueron rescatados con vida tras más de 32 horas bajo los escombros en Catia La Mar, y una adolescente de 15 años fue extraída con vida por el equipo salvadoreño del edificio Bahía Mar tras tres días atrapada.

Los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia son los más potentes registrados en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El estado La Guaira fue declarado zona de desastre, con más de 100 edificios colapsados y daños severos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El balance oficial, actualizado el sábado 27 de junio, ascendía a 1,430 fallecidos, más de 54,000 desaparecidos y 3,238 heridos.

La ONU estimó hasta 50,000 desaparecidos y cifró en 6,76 millones el total de personas afectadas. El Servicio Geológico estadounidense estima con un 42 % de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000.

En ese contexto, este domingo también fueron rescatados con vida un bebé de 10 meses y un niño de 11 años entre los escombros, mientras 25 equipos de rescate procedentes de 17 países continuaban las labores en la zona afectada.