El caso de la cubana hallada sin vida en Guyana da un giro: Policía queda en prisión preventiva

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El policía guyanés Randy Thomas, de 20 años, fue enviado este lunes a prisión preventiva tras ser acusado formalmente del asesinato de su novia cubana, Dailén Paneque Gomes, de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en un área pantanosa de Enmore South Backdam, en la costa este de Demerara.

Según informó el Guyana Chronicle, Thomas compareció ante el magistrado Teriq Mohamed en el Tribunal de Magistrados de Vigilance, donde se le imputó el cargo de asesinato por hechos ocurridos entre el 18 y el 24 de junio de 2026.

Al tratarse de un delito grave bajo la legislación de Guyana, el acusado no tuvo que declararse culpable o inocente durante esta primera comparecencia. El tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva y fijó una nueva audiencia para el próximo 21 de julio.

Captura de Facebook/Guyanese Critic

Dailén Paneque Gomes residía en Mon Repos y trabajaba en un centro de salud en Lusignan. La joven fue reportada como desaparecida después de no regresar a su vivienda al concluir su jornada laboral. Seis días más tarde, el 25 de junio, las autoridades localizaron su cuerpo en una zona de matorrales.

La investigación reveló un crimen que, según la Policía, habría sido planificado. El subcomisionado Wendell Blanhum informó que Randy Thomas confesó el asesinato y condujo a los investigadores hasta el lugar donde ocultó el cadáver.

De acuerdo con la investigación, el acusado utilizó un osito de peluche para amortiguar el disparo mortal, empleó un arma de fuego sin licencia y, horas antes del crimen, compró una cuerda en un supermercado de Mahaica para atar el cuerpo y arrastrarlo hasta el lugar donde posteriormente fue abandonado.

Las autoridades también sostienen que, tras cometer el homicidio, Thomas lanzó desde un puente en Unity el arma utilizada, el peluche y el teléfono celular de la víctima. Posteriormente limpió el interior de su vehículo con desinfectante para manos con el presunto propósito de eliminar evidencias.

La muerte de Dailen ha causado una profunda conmoción entre la comunidad cubana en Guyana. La joven había emigrado en busca de mejores oportunidades económicas y dejó en Cuba a una hija pequeña.

«Hoy una familia queda destruida. Una niña queda sin su mamá. Y otra cubana que salió de su país buscando oportunidades pierde la vida lejos de su tierra, de la forma más injusta y cruel», expresó la activista Kiryat Poey al reaccionar al caso.

El asesinato también vuelve a poner el foco sobre la violencia que ha afectado a ciudadanos cubanos en Guyana. Desde octubre de 2024, al menos seis cubanos han muerto de forma violenta en ese país. Entre las víctimas figuran Dainier Vegas Infante, de 23 años, asesinado a tiros en Georgetown el 10 de mayo de este año, y Wilber Fonseca Fonseca, de 53 años, cuyo cuerpo fue encontrado junto a una carretera en Coldingen el pasado 11 de junio.

Guyana se ha convertido en uno de los principales destinos migratorios para los cubanos por ser el único país de Sudamérica que no exige visa a los ciudadanos de la isla. Se estima que entre 5,000 y 7,000 cubanos residen actualmente en ese país, muchos de ellos en condiciones laborales y migratorias precarias.

El caso de Dailen Paneque Gomes también se suma a la creciente lista de feminicidios de cubanas ocurridos fuera de la isla. De acuerdo con los observatorios independientes OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), durante 2025 se documentaron al menos doce feminicidios de mujeres cubanas en el extranjero, con casos registrados en Estados Unidos, México, España, Guyana y Surinam.

La próxima audiencia contra Randy Thomas quedó programada para el 21 de julio, cuando un tribunal dará continuidad al proceso penal por el asesinato de la joven cubana.