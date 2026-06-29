EE.UU. ofrece viaje gratis y bono de 2,600 dólares a inmigrantes que se autodeporten

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reiteró este lunes su llamado a los inmigrantes en situación irregular para que abandonen voluntariamente el país mediante la aplicación móvil CBP Home, un programa que ofrece transporte gratuito, un bono de salida de 2,600 dólares y la condonación de las multas civiles por no haber cumplido previamente una orden de salida.

El mensaje fue difundido en la cuenta oficial de CBP en la red social X, acompañado por imágenes de esposas y grilletes como advertencia a quienes permanezcan ilegalmente en el país.

«¿Estás aquí ilegalmente? No tienes que esperar a que te encontremos y deportemos. Elige la ruta más fácil y autodepórtate usando la aplicación móvil CBP Home», señala la publicación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó en su sitio web que los inmigrantes que completen el proceso y abandonen Estados Unidos recibirán el incentivo económico una vez que su salida sea verificada a través de la aplicación.

El programa está dirigido a inmigrantes sin antecedentes penales que permanezcan de forma irregular en Estados Unidos. Mientras organizan su salida, quienes se inscriben dejan de ser una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), siempre que cumplan con el proceso establecido. La salida suele producirse dentro de los 21 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

Todo el trámite puede realizarse desde un teléfono móvil. La aplicación, disponible para dispositivos Android y iPhone, solicita datos personales, información de contacto, una fotografía reciente y permite registrar solicitudes familiares.

CBP Home comenzó a operar en marzo de 2025 con un incentivo inicial de 1,000 dólares, además del costo del viaje. En diciembre de ese año, el bono aumentó temporalmente a 3,000 dólares como promoción navideña. Posteriormente, el 21 de enero de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el incentivo quedaría fijado en 2,600 dólares para conmemorar el primer aniversario de la administración Trump.

Según el DHS, el programa representa un importante ahorro para el Gobierno federal. Mientras una deportación ejecutada por las autoridades tiene un costo promedio de 18,245 dólares por persona, una salida voluntaria mediante CBP Home cuesta alrededor de 5,100 dólares, incluidos el transporte y el incentivo económico.

La iniciativa forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración Trump. En los últimos meses aumentaron los arrestos efectuados por ICE y las operaciones de deportación, al tiempo que las autoridades han intensificado las campañas para incentivar la salida voluntaria de inmigrantes en situación irregular.

Para la comunidad cubana, el programa tiene implicaciones particulares. Más de 42,000 ciudadanos cubanos permanecen bajo órdenes finales de deportación en Estados Unidos y, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, cerca de 2,000 han sido deportados.

No obstante, el programa también ha generado dudas entre algunos participantes. Al menos un ciudadano cubano que regresó voluntariamente a la isla mediante CBP Home denunció no haber recibido el incentivo prometido, al asegurar que el mecanismo de pago presenta dificultades para realizar transferencias hacia Cuba.

Abogados especializados en inmigración recuerdan además que acogerse a una salida voluntaria no elimina las consecuencias legales derivadas de una permanencia irregular prolongada. Dependiendo de cada caso, quienes hayan permanecido ilegalmente durante más de un año podrían enfrentar prohibiciones de reingreso a Estados Unidos de hasta diez años o incluso permanentes, además de perder la posibilidad de acceder a determinados beneficios migratorios en el futuro, como el ajuste de estatus o algunas modalidades de protección.

En su portal oficial, el Departamento de Seguridad Nacional presenta CBP Home como «una alternativa segura y ordenada» que permite a los extranjeros elegibles regresar a sus países «como viajeros regulares, sin arresto, detención ni restricciones». Al mismo tiempo, el Gobierno ha dejado claro que quienes permanezcan ilegalmente en Estados Unidos seguirán siendo prioridad para las operaciones de detención y deportación del ICE.