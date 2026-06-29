Sor Nadieska Almeida rechaza las 176 medidas del régimen: «Queremos nuevos cambios, pero sin ustedes»

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Sor Nadieska Almeida, Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, publicó una contundente reflexión en Facebook titulada «Son de dura cerviz», en respuesta directa al paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional.

El texto, compartido por el Padre Kenny Fernández Delgado, cuestiona que el régimen haya vuelto a autorizar actividades que él mismo suprimió, persiguió y por las que llegó a encarcelar a ciudadanos que veían en ellas una oportunidad de prosperidad.

«Volvemos al círculo vicioso de rectificaciones y promesas. Volvemos al lenguaje de la resistencia y el sí podemos, porque ahora sí vamos por más, y seguimos construyendo socialismo», escribió la religiosa, calificando de hipócrita el discurso oficial que acompaña las reformas.

Sor Nadieska apunta directamente a la contradicción de fondo: pretender una apertura económica sin abandonar el sistema político totalitario que la sustenta.

«Se mantienen aferrados a algo que no funciona, aun reconociendo que es un sistema fallido. (...) Están acostumbrados a pensar y decidir por nosotros. Nadie con un pensamiento diferente puede acercarse a disentir; este es uno de sus más grandes errores, la incapacidad de dialogar con las diferencias», señaló.

La monja interpela al régimen con una pregunta que resume el agotamiento de la población: «¿Acaso no ven que hay un pueblo entero pagando el precio de todas sus medidas y decisiones que tienen que estar continuamente rectificando porque ninguna es válida?».

Captura de Facebook / Kenny Fernández Delgado

Su descripción de la realidad cubana es demoledora: «Miren los rostros de las personas, deténganse en el deterioro físico y mental de todo un pueblo, escuchen los gritos de desesperación de nuestras madres por sus hijos, acérquense a las rejas donde aprisionan a quienes el deseo de libertad les pudo más que el miedo».

Las 176 medidas del régimen fueron calificadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como «señales de humo superficiales», descartando que representen un cambio estructural real.

Sor Nadieska rechaza la lógica del parche y acusa al gobierno de no querer ni poder garantizar para el pueblo cubano un nuevo modo de vivir.

«Muchos hemos expresado que queremos nuevos cambios, pero sin ustedes. (...) No queremos remiendos, queremos ropas nuevas con telas nuevas. Nos cansamos del ensayo y error, que experimenten con nosotros», afirmó.

Por último, la religiosa alza su voz con una exigencia sin ambigüedades: «Váyanse, muestren respeto por este pueblo cansado y hostigado por ustedes. Ya ha sido más que suficiente. El sufrimiento que nos han infligido ya ha de llegar a su fin».

La voz de Sor Nadieska se suma a un coro eclesiástico cada vez más crítico con las nuevas medidas económicas aprobadas por el régimen.

El sacerdote Alberto Reyes afirmó que «la solución no está en liberar la economía, sino en liberar al ciudadano», y el arzobispo de Santiago de Cuba advirtió este domingo que quienes «por el poder se creen que tienen derecho a hacer cualquier cosa» causan daño.

En enero, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pidió «cambios urgentes» y reformas estructurales políticas, sociales y económicas para evitar un estallido de violencia.

No es la primera vez que Sor Nadieska eleva su voz con esta contundencia. En su llamado de marzo de 2025 denunció el sufrimiento de madres sin comida, presos políticos y enfermos sin medicamentos, y en diciembre de ese mismo año señaló al sistema totalitario como responsable del deterioro moral y social de la Isla.