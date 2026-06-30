Régimen muestra primeras imágenes de rescatistas cubanos en La Guaira

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La Brigada Médica Cubana en Venezuela difundió este lunes las primeras fotografías de rescatistas cubanos trabajando entre los escombros de La Guaira.

Las imágenes muestran a varios integrantes de la Brigada Especial de Salvamento y Rescate con chalecos identificados como «SALVAMENTO» y «RESCATE CUBA», cascos amarillos y rojos, y varios perros de búsqueda trabajando sobre los derrumbes.

El contingente cubano llegó a Venezuela el domingo y fue recibido en Caracas por el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez, y el embajador cubano Jorge Mayo Fernández. Incluye tres canes especializados en localización de personas bajo escombros.

La publicación oficial acompañó las fotografías con un texto de tono propagandístico: «Allí, donde el dolor intenta ganar terreno, se levanta la fuerza de nuestra brigada cubana de salvamento y rescate en La Guaira. Brazos solidarios que no entienden de distancias cuando se trata de salvar vidas».

La difusión de estas imágenes ocurre en un momento en que el régimen cubano enfrenta señalamientos por su manejo de la situación de sus propios ciudadanos desaparecidos en Venezuela.

Al menos 30 cubanos figuran como desaparecidos bajo los escombros en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, documentados por plataformas ciudadanas como «Encuéntralos».

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, sin embargo, se negó durante días a reconocer oficialmente esas desapariciones.

Su directora general de Asuntos Consulares, Ana Teresita González Fraga, declaró el 27 de junio que «hasta el momento no tenemos confirmación oficial» de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos.

El 28 de junio se confirmó la muerte de una familia cubana de seis integrantes —Alain Rodríguez Rojas, Yadina de la Caridad Yáñez, Teresa Rojas Rodríguez, Raudel Diosdado Rodríguez, Dylan Xander Rodríguez Yáñez y Gladys María Padrón— hallada sin vida bajo los escombros.

Ese mismo día también se confirmó la muerte de la niña Vanessa Martínez, oriunda de Melena del Sur, en el edificio Coral Beach de Los Corales. Su hermano Dayán, de 10 años, permanece desaparecido.

El funcionario cubano Abel Prieto, asesor del régimen y presidente de la Casa de las Américas, aprovechó la coyuntura el 27 de junio para atacar el despliegue humanitario de Estados Unidos, que incluyó rescatistas de Miami-Dade, perros K-9 y 150 millones de dólares en ayuda, calificándolos de «Rambos humanitarios».

Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentro en el estado Yaracuy y separados por apenas 39 segundos, son los más destructivos registrados en Venezuela desde 1900.

El balance oficial al cierre de este lunes asciende a 1.719 fallecidos y más de 5.034 heridos, mientras la ONU estima hasta 50.000 desaparecidos.

En total, más de 2.624 rescatistas internacionales de múltiples países operan en Venezuela, con 137 perros de rescate y 49 vehículos de apoyo.