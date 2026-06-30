Tito, Eva y Choco: los perros cubanos de rescate enviados a Venezuela

Vídeos relacionados:
Tres perros labradores llamados Tito, Eva y Choco se convirtieron este lunes en los protagonistas más entrañables del despliegue cubano en Venezuela, tras los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron más de 1,700 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Los tres canes llegaron el domingo a Caracas junto al primer contingente de la Brigada Especial de Salvamento y Rescate de Cuba, formado por 13 especialistas, según informó el medio estatal Cubadebate.
Este lunes, la Brigada Médica Cubana en Venezuela publicó las primeras imágenes de los animales ya en el terreno, equipados con arneses y chalecos identificados como «SALVAMENTO» y «RESCATE CUBA», junto a sus guías con uniformes tácticos negros.
«Sus nombres son Tito, Eva y Choco. No entienden de fronteras ni de política, solo de amor, lealtad y el noble instinto de salvar vidas», escribió la Brigada Médica Cubana en Venezuela en su cuenta de Facebook.
Las fotografías muestran a los labradores —uno dorado, uno chocolate y uno de pelaje más claro— listos para entrar en el terreno.
Los dos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentro en el estado Yaracuy y separados por apenas 39 segundos, son los más destructivos registrados en el país desde 1900.
El balance oficial al cierre de este lunes ascendía a 1,719 fallecidos y 5,034 heridos, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 desaparecidos.
La NASA calculó que aproximadamente 58,870 edificios resultaron dañados o destruidos, con pérdidas económicas de 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
El contingente cubano fue recibido en Caracas por el embajador cubano Jorge Mayo Fernández y el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez.
Según Cubadebate, los rescatistas se integraron de inmediato a las labores de búsqueda sin tiempo para descansar, y participaron en el rescate de un joven localizado con vida en La Guaira casi 120 horas después del doblete sísmico.
Este lunes también llegó un segundo contingente cubano —rescatistas, cirujanos y forenses del Contingente Henry Reeve— al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo.
El despliegue ocurre mientras al menos 30 cubanos figuraban como desaparecidos bajo los escombros en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, documentados por la plataforma ciudadana «Encuéntralos».
El domingo se confirmó además la muerte de una familia cubana de seis integrantes hallada sin vida en Playa Grande, entre ellos el niño Dylan Xander Rodríguez Yáñez, de seis años.
El contraste entre la imagen de los perros rescatistas y la opacidad del régimen ante sus propios ciudadanos es llamativo: el 27 de junio, la directora de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, declaró que «hasta el momento no tenemos confirmación oficial» de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos.
En total, más de 2,624 rescatistas internacionales de múltiples países operaban este lunes en Venezuela, con 137 perros de rescate y 49 vehículos de apoyo, en la mayor respuesta humanitaria que ha recibido el país en décadas.
Preguntas frecuentes sobre el despliegue de rescatistas cubanos en Venezuela tras los terremotos
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes son Tito, Eva y Choco, los perros rescatistas cubanos en Venezuela?
Tito, Eva y Choco son tres perros labradores que forman parte del contingente cubano enviado a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos del 24 de junio. Estos perros están entrenados para localizar personas bajo escombros y llegaron junto a un grupo de 13 especialistas de la Brigada Especial de Salvamento y Rescate de Cuba.
Publicidad
¿Cuál fue la magnitud y el impacto de los terremotos en Venezuela?
Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio tuvieron magnitudes de 7.2 y 7.5, convirtiéndose en los más destructivos registrados en el país desde 1900. Causaron la muerte de al menos 1,719 personas, dejaron más de 5,034 heridos y la ONU estima que podrían haber hasta 50,000 desaparecidos. La catástrofe afectó severamente la infraestructura, con más de 58,870 edificios dañados o destruidos.
Publicidad
¿Cómo ha sido la respuesta internacional ante los terremotos en Venezuela?
La respuesta internacional ha sido masiva, con más de 2,624 rescatistas de múltiples países operando en Venezuela. Además de Cuba, países como Estados Unidos, México, España y Colombia han enviado equipos de búsqueda y rescate, perros entrenados y recursos médicos. Estados Unidos ha liderado un esfuerzo financiero significativo, comprometiendo 150 millones de dólares en ayudas.
Publicidad
¿Cuál ha sido el papel del gobierno cubano en la crisis de los terremotos en Venezuela?
El gobierno cubano ha enviado un contingente de rescatistas y perros de búsqueda para ayudar en las labores de rescate en Venezuela. Sin embargo, ha sido criticado por su manejo opaco de la situación de los ciudadanos cubanos desaparecidos en Venezuela, ya que, a pesar de la evidencia de plataformas ciudadanas, el gobierno cubano no ha confirmado oficialmente el estado de sus ciudadanos afectados.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.