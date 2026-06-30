Tito, Eva y Choco: los perros cubanos de rescate enviados a Venezuela

Vídeos relacionados:

Tres perros labradores llamados Tito, Eva y Choco se convirtieron este lunes en los protagonistas más entrañables del despliegue cubano en Venezuela, tras los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron más de 1,700 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Los tres canes llegaron el domingo a Caracas junto al primer contingente de la Brigada Especial de Salvamento y Rescate de Cuba, formado por 13 especialistas, según informó el medio estatal Cubadebate.

Este lunes, la Brigada Médica Cubana en Venezuela publicó las primeras imágenes de los animales ya en el terreno, equipados con arneses y chalecos identificados como «SALVAMENTO» y «RESCATE CUBA», junto a sus guías con uniformes tácticos negros.

«Sus nombres son Tito, Eva y Choco. No entienden de fronteras ni de política, solo de amor, lealtad y el noble instinto de salvar vidas», escribió la Brigada Médica Cubana en Venezuela en su cuenta de Facebook.

Las fotografías muestran a los labradores —uno dorado, uno chocolate y uno de pelaje más claro— listos para entrar en el terreno.

Los dos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentro en el estado Yaracuy y separados por apenas 39 segundos, son los más destructivos registrados en el país desde 1900.

El balance oficial al cierre de este lunes ascendía a 1,719 fallecidos y 5,034 heridos, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 desaparecidos.

La NASA calculó que aproximadamente 58,870 edificios resultaron dañados o destruidos, con pérdidas económicas de 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.

El contingente cubano fue recibido en Caracas por el embajador cubano Jorge Mayo Fernández y el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez.

Según Cubadebate, los rescatistas se integraron de inmediato a las labores de búsqueda sin tiempo para descansar, y participaron en el rescate de un joven localizado con vida en La Guaira casi 120 horas después del doblete sísmico.

Este lunes también llegó un segundo contingente cubano —rescatistas, cirujanos y forenses del Contingente Henry Reeve— al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo.

El despliegue ocurre mientras al menos 30 cubanos figuraban como desaparecidos bajo los escombros en zonas como Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, documentados por la plataforma ciudadana «Encuéntralos».

El domingo se confirmó además la muerte de una familia cubana de seis integrantes hallada sin vida en Playa Grande, entre ellos el niño Dylan Xander Rodríguez Yáñez, de seis años.

El contraste entre la imagen de los perros rescatistas y la opacidad del régimen ante sus propios ciudadanos es llamativo: el 27 de junio, la directora de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, declaró que «hasta el momento no tenemos confirmación oficial» de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos.

En total, más de 2,624 rescatistas internacionales de múltiples países operaban este lunes en Venezuela, con 137 perros de rescate y 49 vehículos de apoyo, en la mayor respuesta humanitaria que ha recibido el país en décadas.