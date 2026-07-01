Intelectual cubana Alina Bárbara López: «Panorama complejo le llaman al desastre»

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La intelectual y profesora Alina Bárbara López Hernández reaccionó a la cobertura oficial de la crisis eléctrica en Matanzas al compartir en su perfil de Facebook una nota del oficialista Periódico Girón que describía la situación como un «panorama complejo», mientras la provincia acumulaba cortes de más de 70 horas consecutivas.

«'Panorama complejo' le llaman al desastre; aún así, Matanzas resultó 'destacada' en la emulación nacional por el 26 de julio. Eso puede dar una medida de la enajenación en que se encuentran los dirigentes que deciden tales distinciones. La realidad no está en la noticia, sino en los comentarios de las personas», escribió López en su publicación, acompañada de la fotografía de un transformador severamente oxidado sobre un poste de madera con cables en estado caótico.

Facebook / Alina Bárbara López Hernández

La contradicción que señala la intelectual es flagrante: el Buró Político del PCC declaró a Matanzas «provincia destacada» en la emulación por el aniversario 73 del asalto al Moncada el 28 de junio, apenas días antes de que el propio diario oficial provincial reportara el colapso del sistema eléctrico.

Según el Periódico Girón, ocho subestaciones permanecían fuera de servicio en la provincia: cuatro —Lagunilla, Carbonera, Fine y Bolondrón— por averías técnicas, y otras cuatro —México, Gratitud, Manuelito y San Joaquín— por robo de aceite dieléctrico.

A eso se sumaban 63 transformadores averiados en toda la provincia, algunos con daños acumulados desde mayo, siendo Cárdenas y Jovellanos los municipios con mayor cantidad de quejas sin resolver.

López también comentó directamente en la publicación del Periódico Girón: «Son unos farsantes. No digan que hay que 'buscar ofertas' o que hay que 'trazar estrategias', ese es el mismo discurso vago, ambiguo, donde nadie se responsabiliza de nada y sin asideros con la realidad».

La avalancha de respuestas de los matanceros en esa misma publicación reflejó un hartazgo sin filtros. Un comentario comparó la situación con una catástrofe mayor: «Llamarle 'panorama complejo' a la situación actual es como llamarle un 'pequeño incidente' al hundimiento del Titanic». Otro resumió la ironía del galardón oficial: «Si esta es la destacada no quiero estar en las demás». Un tercero fue más directo aún: «Resumen: Estamos muy jodidos».

El propio Periódico Girón terminó limitando los comentarios a su publicación tras la oleada de críticas.

El contexto energético nacional agrava el cuadro. Para el 30 de junio, la Unión Eléctrica reportaba un déficit de generación de 2,052 MW frente a una demanda estimada de 3,200 MW, con apenas 1,148 MW disponibles en todo el país.

Matanzas es históricamente la provincia con mayor capacidad de corte del sistema nacional: 174 MW en 123 circuitos frente a una demanda de 238 MW. La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la propia provincia y considerada la principal generadora del país, acumulaba 16 desconexiones en lo que va de 2026.

López Hernández, Doctora en Ciencias Filosóficas y profesora universitaria, se encuentra bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria desde junio de 2024, acusada del delito de «atentado». Su juicio, programado para enero de 2026, fue suspendido indefinidamente. A pesar de esas restricciones, mantiene actividad en redes sociales donde critica de forma sistemática al régimen.

Mientras tanto, la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, instó a los Sistemas de Atención a la Familia a «elaborar croquetas, hamburguesas, buñuelos» para los niños en vacaciones, y pidió «buscar estrategias para evitar la masividad en los bancos» ante las filas de jubilados esperando cobrar sus pensiones bajo el sol. Declaraciones que, como la distinción oficial, generaron más burla que alivio entre la población.