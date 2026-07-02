Florida incluirá a Raúl Castro en sus libros escolares tras acusación por Hermanos al Rescate

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Los estudiantes de las escuelas públicas de Florida aprenderán a partir del próximo curso escolar sobre la acusación federal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, después de que la Junta Estatal de Educación aprobara una modificación de los estándares de estudios sociales.

De acuerdo con información de Tampa Bay Times, la enmienda incorpora el caso del exgobernante cubano al plan de estudios sobre la historia del comunismo, una iniciativa impulsada por el estado en los últimos años para enseñar a los alumnos los efectos de los regímenes comunistas y sus principales episodios históricos.

La decisión fue adoptada sin debate público durante la reunión de la Junta Estatal de Educación y actualiza los estándares para incluir la acusación presentada en mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros cinco militares cubanos por el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

En aquel ataque, ejecutado por cazas de la Fuerza Aérea Cubana sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, murieron los pilotos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación federal imputa a Castro cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio. Entre las pruebas citadas por la Fiscalía figura una grabación de audio en la que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas habría ordenado: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan».

Con 95 años, Raúl Castro permanece fuera del alcance de la justicia estadounidense al no existir un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, aunque la acusación lo considera prófugo y contempla penas que podrían llegar a la cadena perpetua o la pena de muerte.

El comisionado interino de Educación de Florida, Paul Burns, presentó el cambio como una actualización ordinaria de los estándares académicos, al recordar que el estado revisa periódicamente sus contenidos para incorporar acontecimientos recientes. Como ejemplo, mencionó la modificación realizada en febrero para incluir la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Los nuevos contenidos comenzarán a impartirse durante el curso escolar 2026-2027.

Florida aprobó su currículo sobre la historia del comunismo en 2025, en cumplimiento de la ley SB 1264 impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que amplió la enseñanza obligatoria sobre el impacto de los regímenes comunistas en distintas partes del mundo.

Desde entonces, el estado ha incorporado progresivamente nuevos acontecimientos relacionados con Cuba y Venezuela, consolidando uno de los programas educativos sobre el comunismo más amplios del país.

La iniciativa no ha estado exenta de críticas. Académicos como Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), han cuestionado que los estándares introduzcan una visión ideológica de la historia y privilegien una interpretación propia de la Guerra Fría frente al análisis crítico de los hechos.

En contraste, dirigentes republicanos han defendido la medida como una herramienta para preservar la memoria histórica. Tras conocerse la acusación contra Raúl Castro, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que «no puede haber futuro para una Cuba libre mientras los Castro y su banda criminal de matones permanezcan en el poder».