Selene Perdomo: “El régimen cubano ha tenido 67 años sin oposición y ha hundido el país”

La artista y directora de teatro cubana Selene Perdomo Chacón, residente en Barcelona, aseguró este sábado que los 67 años de poder absoluto del régimen cubano bastan para desmontar cualquier intento de justificar el fracaso del modelo socialista.

Perdomo afirmó que Cuba vive un "delirio" colectivo provocado por un sistema que, a su juicio, ha normalizado la violencia, la persecución y la fractura social durante casi siete décadas.

"Es la consecuencia de la cosa más absurda que se ha podido haber en Hispanoamérica durante casi 70 años", sostuvo durante una entrevista concedida a la periodista Tania Costa de CiberCuba, con motivo del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.

La artista recordó que esa dinámica marcó su infancia en los años 80, cuando vio a vecinos que convivían en armonía enfrentarse entre sí por órdenes del régimen.

"Yo vi a mis vecinos, que se llevaban súper bien, tirar piedras a sus hermanos, a sus vecinos, a los niños con los que jugaban", relató.

A su juicio, esa lógica sigue definiendo al sistema cubano. "Es una sociedad y es un régimen que insta a la violencia, a la persecución; todos somos el policía del otro", afirmó.

Sobre quienes aún respaldan al régimen, distinguió entre quienes lo hacen por miedo o coacción y la élite gobernante, a la que acusó de sostenerse gracias a sus privilegios mientras ignora "absolutamente" el sufrimiento de la población.

Perdomo también rechazó las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis cubana exclusivamente a factores externos. Recordó que, mientras en una democracia los gobiernos disponen de cuatro u ocho años para demostrar resultados, el régimen cubano ha gobernado durante 67 años sin oposición parlamentaria y con el control absoluto de las instituciones.

"En ocho años ellos han tenido 67 y además sin oposición en el parlamento, con todo el mundo votando a la búlgara diciendo que sí, y aún así han hundido el país", afirmó.

Para la artista, el problema ya no puede atribuirse al "enemigo externo", sino a la incapacidad del sistema para administrar el país. "Ya no es un problema del enemigo externo, es un problema de gestión, que no saben gestionar recursos", dijo, antes de cuestionar que cargos políticos sin preparación dirijan empresas estatales: "No puedes poner a un cuadro del partido al frente de una empresa".

Las declaraciones de Perdomo se producen un día después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel volvió a responsabilizar a Estados Unidos de la crisis cubana en una entrevista concedida al diario puertorriqueño Claridad, y donde instó a los cubanos a dirigir sus protestas contra Washington y no contra el gobierno.

En esa misma entrevista, Díaz-Canel descartó cualquier traición al socialismo y repitió que "lo que le están haciendo a Cuba se lo pueden hacer a cualquier país".

Ese patrón de evasión de responsabilidad es precisamente lo que Perdomo rechaza. El régimen lleva décadas culpando al embargo.

La artista, autora del poema de denuncia El Rapto de las Mulatas y directora del podcast Menos mal que estoy yo aquí, cerró su intervención con una frase que resume el contraste del día.

"Estados Unidos lo que está celebrando hoy es lo que nosotros todavía no podemos celebrar, que es la libertad, la democracia, la defensa de los valores de la nación", subrayó.