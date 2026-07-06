Senador estadounidense Tom Cotton: «El 11J fue el grito de miles de cubanos contra décadas de represión»

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El senador republicano Tom Cotton evocó este lunes el próximo quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y afirmó que miles de ciudadanos salieron pacíficamente a las calles para reclamar libertad y un futuro mejor tras décadas de represión.

"Al acercarnos al quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, recordemos por qué miles de cubanos comunes tomaron pacíficamente las calles en todo el país: una demanda de libertades básicas y oportunidades para sí mismos, sus familias y su futuro, tras sufrir décadas de represión bajo un brutal régimen marxista", escribió el legislador en su cuenta de X.

Las manifestaciones del 11J marcaron el mayor estallido social registrado en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959. La protesta comenzó de forma espontánea en San Antonio de los Baños, en Artemisa, y en pocas horas se extendió a más de 70 localidades del país, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín y Palma Soriano.

Miles de personas salieron a las calles al grito de "¡Patria y Vida!", "¡Libertad!" y "¡No tenemos miedo!", para denunciar la escasez de alimentos y medicamentos, los prolongados apagones y la falta de libertades políticas.

La respuesta del régimen fue inmediata. Ese mismo día, Miguel Díaz-Canel hizo un llamado televisado que quedó grabado en la memoria de los cubanos al afirmar que "la orden de combate está dada", instando a los simpatizantes del gobierno a enfrentar a los manifestantes.

La represión dejó al menos un fallecido, Diubis Laurencio Tejeda, quien murió tras recibir un disparo por la espalda en el barrio habanero de La Güinera, además de más de 1,500 detenciones, según la organización Justicia 11J.

Cinco años después, las consecuencias judiciales de aquellas protestas siguen vigentes. Un informe de Justicia 11J publicado en abril de 2026 señaló que 338 personas continuaban cumpliendo sanciones relacionadas con las manifestaciones, mientras que organizaciones de derechos humanos situaban en 1,281 el número de presos políticos en Cuba durante mayo de este año.

El aniversario llega además en un contexto de creciente descontento social. La agudización de la crisis energética ha provocado un repunte de las protestas en distintos puntos de la Isla. Solo este lunes, vecinos de Jaimanitas salieron a las calles tras más de 24 horas sin electricidad, coreando consignas como "¡Abajo la dictadura!" y "¡Esto no hay quien lo aguante!", pocas horas antes de que el Sistema Electroenergético Nacional sufriera una nueva desconexión total, la séptima en apenas 18 meses.

Las actividades por el quinto aniversario del 11J ya comenzaron a organizarse dentro y fuera de Cuba. En Miami, la organización Cuban Freedom March convocó una concentración para el próximo 11 de julio bajo el lema "Acciones, no palabras", mientras que el Partido Liberal Clásico Cubano anunció una jornada de actos entre el 9 y el 11 de julio en la Puerta del Sol, en Madrid.

"Conmemoramos el quinto aniversario de las protestas masivas en Cuba para exigir acciones concretas que impulsen un cambio en el régimen", afirmó Alián Collazo, director de Cuban Freedom March, al presentar la convocatoria.