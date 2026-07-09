Cubana de Aviación repite condición para reservar en otro vuelo especial a Nueva Gerona

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Cubana de Aviación anunció este miércoles un segundo vuelo adicional entre La Habana y Nueva Gerona, programado para este jueves 9 de julio, y volvió a establecer que las reservaciones solo podrán realizarse de manera presencial, debido a las afectaciones provocadas por la crisis energética que atraviesa el país.

En un comunicado publicado en Facebook, la aerolínea informó que el vuelo cubrirá la ruta La Habana–Nueva Gerona–La Habana (HAV-GER-HAV) y despegará a las 12:00 p.m. desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí.

Los interesados deberán acudir personalmente a la Terminal 1, en La Habana, o a las oficinas de Cubana de Aviación en la Isla de la Juventud para gestionar su reserva.

«Debido a las afectaciones electroenergéticas que atraviesa en estos momentos el país no se gestionarán reservas por otros medios para esta operación en particular», precisó la empresa estatal.

Es la segunda ocasión consecutiva en que Cubana de Aviación organiza un vuelo extraordinario bajo estas mismas condiciones.

El pasado martes 7 de julio la compañía anunció otra operación especial con salida también al mediodía y reservaciones exclusivamente presenciales, pocos días después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrido el lunes 6 de julio.

La crisis eléctrica ha afectado el funcionamiento de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la aerolínea, obligándola a tramitar las reservas de forma manual y dificultando las gestiones para los pasajeros.

La Isla de la Juventud, entre los territorios más afectados

La medida llega en un momento especialmente complejo para la Isla de la Juventud, uno de los territorios más golpeados por la crisis energética.

Durante las últimas semanas, los residentes han denunciado apagones de hasta 22 horas diarias y, en algunos momentos de julio, apenas han contado con dos horas de electricidad al día. En mayo, además, la capacidad de generación local había descendido a 6 MW, muy por debajo de los 48 MW instalados.

El colapso del Sistema Eléctrico Nacional del pasado 6 de julio agravó aún más la situación. Ese día, Cuba sufrió su séptima desconexión total del sistema en 18 meses y la tercera de 2026, después de la salida de servicio de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey.

La interrupción dejó sin electricidad a gran parte del país y evidenció nuevamente las limitaciones del sistema de generación, afectado por la falta de combustible y las averías en varias centrales.

Dos vuelos semanales

Cubana de Aviación es actualmente la única aerolínea que mantiene vuelos nacionales regulares entre La Habana y la Isla de la Juventud.

La compañía restableció en febrero de este año sus dos frecuencias semanales, los martes y los jueves, tras varios meses de suspensión debido a problemas técnicos en su flota.

La incorporación de vuelos adicionales busca aliviar la demanda de pasajeros mientras persisten las dificultades operativas derivadas de la crisis energética.