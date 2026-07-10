¿Tienes I-220A? Lo que no debes hacer este verano

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo lanzó una advertencia directa para los portadores del formulario I-220A de cara al verano: no viajar dentro de Estados Unidos, y mucho menos a destinos como Puerto Rico o Hawái.

Marcelo hizo esta recomendación durante una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, en la que respondió preguntas de la audiencia sobre situaciones migratorias concretas en el contexto actual de endurecimiento de las políticas de inmigración.

«Si tienes I-220A no te recomiendo ni siquiera viajar dentro del país y mucho menos a Puerto Rico, Hawái, que muchos clientes me han preguntado», afirmó la abogada.

Marcelo fue cuidadosa en aclarar que su advertencia no equivale a una certeza de detención. «No es que yo te diga si viajas, te van a detener porque verdaderamente viajas y puede que no te pase, pero de mí nunca vas a escuchar viaja que está todo tranquilo», señaló.

El riesgo, explicó, radica en la imprevisibilidad de los operativos de ICE. «No sabes de todo el que viaja ese día a quién es el que ellos van a querer detener o en qué aeropuerto van a estar. Por lo tanto de mí no va a salir ese consejo», subrayó.

La abogada reconoció excepciones válidas: quienes deben desplazarse a otro estado por una cita de Corte o quienes necesitan visitar a un familiar enfermo. Pero fue tajante respecto a los viajes de ocio.

«Para vacaciones nada más yo no lo recomiendo. No te estoy diciendo, no me gusta asustar a las personas, no te estoy diciendo que todo el que viaja lo detienen porque no es así».

Esta advertencia llega en un momento en que ICE ha establecido una meta de 2,000 detenciones diarias en julio de 2026, superando 10,000 arrestos en apenas cinco días, con impacto directo en Florida y la comunidad cubana.

El I-220A es una orden de liberación bajo reconocimiento propio emitida por ICE a personas en proceso de remoción; no otorga estatus migratorio permanente ni protección completa contra la detención.

Marcelo también advirtió a los residentes permanentes que planean viajar al exterior. «Recuerden que no pueden viajar al exterior si tienen una causa pendiente o incluso una causa ya terminada. Si tienen algún récord criminal, recuerden que hace poco salió una decisión que hasta con una causa todavía pendiente sin demostrar si eres o no culpable pues ellos pueden entonces retirarte o hacer un proceso para retirarte la residencia», alertó.

En otro tramo de la conversación, la abogada respondió a un espectador con CBP ONE que preguntaba si un FOIA (solicitud de acceso a información bajo la Ley de Libertad de Información) podría incluir datos de su entrada a EE.UU. y de visas anteriores. Marcelo explicó que al presentar esa solicitud es posible especificar exactamente qué documentos se desean. «Cuando apliques por el FOIA selecciona bien estas cosas que tú quieres que salgan y te va a dar un cuadrito para que tú escribas ahí específicamente lo que tú quieres», indicó.

Aclaró que esa documentación suele encontrarse en el National Visa Center y no en USCIS, pero recomendó pedirla de todas formas.

Sobre el FOIA, Marcelo reiteró su recomendación general: «A todo el mundo le recomiendo que pida su FOIA. Si tiene copia de su residencia y copia de su asilo no hay problema porque ya los tiene, pero si no los tiene, si necesitan la copia porque puede haber algún tipo de contradicción en alguna de las dos aplicaciones y eso puede traer consigo un problema».

La abogada ha logrado victorias judiciales relevantes para cubanos con I-220A en 2026: en mayo, un juez de Orlando le otorgó residencia a un cubano con ese documento interpretándolo como parole válido bajo la Ley de Ajuste Cubano, y ese mismo mes una cubana con I-220A obtuvo su residencia en tiempo récord. Sin embargo, la situación general para esta comunidad sigue siendo de alta incertidumbre, y la abogada también alertó en junio sobre el adelanto masivo de fechas de audiencia sin previo aviso, recomendando verificar el sistema dos veces por semana.