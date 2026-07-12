Fijan fecha de juicio de expiloto cubano acusado por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

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El tribunal federal de Miami estableció el 24 de agosto de 2026 como fecha de inicio del juicio por jurado contra Luis Raúl González Pardo Rodríguez, exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea Cubana acusado de participar en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, según informó Telemundo 51.

La orden fue emitida por el juez federal Darrin P. Gayles del Distrito Sur de Florida, quien también fijó una audiencia de calendario para el 19 de agosto, cinco días antes del inicio del proceso, con el fin de revisar el estado del caso.

González Pardo, de 65 años, se declaró no culpable en junio del cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, el único que enfrenta en este proceso y que conlleva una posible condena de cadena perpetua, además de una multa de hasta 250,000 dólares.

Según la acusación federal, González Pardo pilotó el MiG-29A identificado en las comunicaciones de radio como «Código 22» durante la operación del 24 de febrero de 1996, en la que cazas de la Fuerza Aérea Cubana destruyeron dos avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del Estrecho de la Florida.

En ese ataque murieron cuatro personas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno residente permanente. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

Aunque González Pardo no fue quien disparó los misiles, la fiscalía sostiene que su participación en la conspiración lo hace penalmente responsable: «El hecho de no haber disparado no quiere decir que no es responsable de una conspiración para matar a ciudadanos americanos».

El acusado es el único de los seis imputados en la acusación federal que se encuentra bajo custodia estadounidense. La acusación sustitutiva, emitida por un gran jurado en Miami el 23 de abril de 2026 y desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general Todd Blanche, incluye también a Raúl Castro —quien era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1996— y a otros cuatro exmilitares cubanos, todos considerados fugitivos.

González Pardo fue arrestado por el FBI en noviembre de 2025 en Jacksonville, Florida, por haber ocultado casi tres décadas de historial militar al solicitar parole humanitario en 2024 bajo la administración Biden. Tras declararse culpable de fraude migratorio, fue sentenciado a siete meses de prisión en mayo de 2026 —pena que prácticamente ya había cumplido— y trasladado a Miami para enfrentar los cargos por el derribo.

El tribunal determinó que calificaba para representación legal financiada por el Estado y le asignó como defensor público federal a Juan Michelin. La fiscalía solicitó que permanezca detenido durante el proceso, condición que la defensa aceptó.

El abogado Alfredo Izaguirre, ajeno al caso, explicó que la declaración de no culpabilidad es el procedimiento habitual en esta etapa y apuntó a una posible salida negociada: «Lo que él podría hacer es llegar a un acuerdo con el gobierno, esperar a que lleguen los otros acusados, incluido Raúl Castro, testificar en su contra y, a cambio, le rebajarían la sentencia».

El caso cobró nueva dimensión el 4 de julio de 2026, cuando salió a la luz una grabación inédita de los últimos minutos de las víctimas, captada desde la cabina del avión de José Basulto por el expiloto Reinaldo Martín y mantenida en secreto durante casi treinta años, que constituye evidencia central del proceso.