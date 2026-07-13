Denuncian mala calidad de arroz empacado en Cuba por Mipyme: «Sabor y olor raros»

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Una cubana identificó en Facebook un arroz con sabor y olor anómalos que adquirió en una Mipyme por 700 pesos cubanos el kilogramo, alertando a la población sobre el producto y generando una cadena de denuncias similares de otros consumidores.
Zobeidy Lamata Sosa publicó la denuncia en su perfil de Facebook con fotografías del empaque, describiendo una experiencia que comenzó con dudas y terminó en certeza: «Hago un llamado a la población para que tengan conocimiento de este arroz, el mismo tiene un gusto y olor que no sabría explicarles, no es a saco no es a nada que anteriormente al menos yo halla probado».
La denunciante relató que el primer día atribuyó el problema a los frijoles que cocinó simultáneamente, pero al preparar el resto del paquete como arroz amarillo al día siguiente, el mal sabor y olor se repitieron. «Lo cocine y resultó que tenía el mismo mal sabor y olor por lo que tampoco lo comimos», escribió.
Al revisar el empaque con detenimiento, Lamata Sosa descubrió el dato que desató sus interrogantes: «el arroz es empacado en Cuba. El resto de las preguntas que me vinieron a la mente ustedes ya saben», señaló con ironía.
El producto corresponde a arroz blanco grano largo de 2.2 lb (1 kg), comercializado bajo las marcas JETA y YEYA. Según el empaque, es distribuido por YEYA GOODS LLC, empresa con sede en Miami, Florida, y exportado desde Argentina por SOTRADER & EXPORT S.R.L., con base en Bahía Blanca, Buenos Aires. Las fechas visibles indican producción en abril de 2026 y vencimiento en abril de 2028, por lo que el producto no estaría caducado al momento de la denuncia.
Esa cadena de distribución —arroz de origen argentino, distribuido desde Miami y empacado en Cuba— es precisamente lo que genera dudas sobre los controles de calidad aplicados en el proceso de envasado local.
La publicación acumuló respuestas de otros usuarios que describieron experiencias idénticas. Yadniel Hernandez escribió: «Ese arroz no hay quien se lo coma, huele a un fertilizante y no se le quita, suelta una grasa, es capaz que se quede uno tieso». Por su parte, Anyi Martínez Cuenca detalló: «Yo le sentía peste a mar, a marisco, una peste a aguada salada insoportable, lo cocine y peor aún, en fin... no hay quien se coma eso».
El caso se suma a una serie de denuncias sobre calidad del arroz en bodegas estatales y en el sector privado. En diciembre de 2025, una cubana de Bayamo reportó arroz de la canasta básica cubierto de moho y manchas verdosas. En marzo de 2026, un residente de Camagüey denunció arroz de bodega con fetidez, atribuido a reservas almacenadas durante largos periodos en condiciones deficientes.
Las Mipymes, legalizadas en Cuba desde 2021, se convirtieron en el principal canal de acceso a alimentos para quienes pueden costearlos ante el colapso del sistema de distribución estatal. Sin embargo, también han acumulado denuncias por productos en mal estado: galletas, chocolates y sorbetes rancios. En junio de 2026, varias Mipymes fueron desalojadas del mercado informal «Los Chinos» en Holguín por insalubridad y malos olores.
La propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció públicamente que el Estado no puede garantizar la entrega de productos básicos como el arroz, dejando a la población atrapada entre un sistema estatal que falla y un mercado privado que no siempre ofrece garantías de calidad.
Preguntas frecuentes sobre la calidad del arroz en Cuba y problemas de distribución
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el problema con la calidad del arroz empacado en Cuba?
El problema principal es que el arroz tiene un sabor y olor anómalos, lo que ha generado denuncias de consumidores que han experimentado situaciones similares. El arroz se empaca en Cuba, lo que ha levantado sospechas sobre los controles de calidad locales.
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¿Qué impacto tienen las Mipymes en la distribución de alimentos en Cuba?
Las Mipymes se han convertido en el principal canal de acceso a alimentos para aquellos que pueden costearlos, debido al colapso del sistema de distribución estatal. Sin embargo, también han enfrentado denuncias por la venta de productos en mal estado, lo que afecta la confianza de los consumidores.
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¿Cómo afecta la situación económica de Cuba la calidad de los productos básicos?
La crisis económica en Cuba, con una contracción del 5% en 2025 y una proyección de caída del 7.2% en 2026, ha agravado la escasez y la mala calidad de los productos básicos. Esto se refleja en el deterioro del almacenamiento y distribución de alimentos, como el arroz y la leche, que llegan en condiciones inadecuadas a los consumidores.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis de alimentos?
El gobierno cubano ha reconocido públicamente la incapacidad de garantizar productos básicos como el arroz. Aunque ha recibido donaciones internacionales, persisten problemas de distribución y calidad, lo que deja a la población en una situación vulnerable y dependiente de mercados privados sin garantías de calidad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.