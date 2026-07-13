Denuncian mala calidad de arroz empacado en Cuba por Mipyme: «Sabor y olor raros»

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Una cubana identificó en Facebook un arroz con sabor y olor anómalos que adquirió en una Mipyme por 700 pesos cubanos el kilogramo, alertando a la población sobre el producto y generando una cadena de denuncias similares de otros consumidores.

Zobeidy Lamata Sosa publicó la denuncia en su perfil de Facebook con fotografías del empaque, describiendo una experiencia que comenzó con dudas y terminó en certeza: «Hago un llamado a la población para que tengan conocimiento de este arroz, el mismo tiene un gusto y olor que no sabría explicarles, no es a saco no es a nada que anteriormente al menos yo halla probado».

La denunciante relató que el primer día atribuyó el problema a los frijoles que cocinó simultáneamente, pero al preparar el resto del paquete como arroz amarillo al día siguiente, el mal sabor y olor se repitieron. «Lo cocine y resultó que tenía el mismo mal sabor y olor por lo que tampoco lo comimos», escribió.

Al revisar el empaque con detenimiento, Lamata Sosa descubrió el dato que desató sus interrogantes: «el arroz es empacado en Cuba. El resto de las preguntas que me vinieron a la mente ustedes ya saben», señaló con ironía.

El producto corresponde a arroz blanco grano largo de 2.2 lb (1 kg), comercializado bajo las marcas JETA y YEYA. Según el empaque, es distribuido por YEYA GOODS LLC, empresa con sede en Miami, Florida, y exportado desde Argentina por SOTRADER & EXPORT S.R.L., con base en Bahía Blanca, Buenos Aires. Las fechas visibles indican producción en abril de 2026 y vencimiento en abril de 2028, por lo que el producto no estaría caducado al momento de la denuncia.

Esa cadena de distribución —arroz de origen argentino, distribuido desde Miami y empacado en Cuba— es precisamente lo que genera dudas sobre los controles de calidad aplicados en el proceso de envasado local.

La publicación acumuló respuestas de otros usuarios que describieron experiencias idénticas. Yadniel Hernandez escribió: «Ese arroz no hay quien se lo coma, huele a un fertilizante y no se le quita, suelta una grasa, es capaz que se quede uno tieso». Por su parte, Anyi Martínez Cuenca detalló: «Yo le sentía peste a mar, a marisco, una peste a aguada salada insoportable, lo cocine y peor aún, en fin... no hay quien se coma eso».

El caso se suma a una serie de denuncias sobre calidad del arroz en bodegas estatales y en el sector privado. En diciembre de 2025, una cubana de Bayamo reportó arroz de la canasta básica cubierto de moho y manchas verdosas. En marzo de 2026, un residente de Camagüey denunció arroz de bodega con fetidez, atribuido a reservas almacenadas durante largos periodos en condiciones deficientes.

Las Mipymes, legalizadas en Cuba desde 2021, se convirtieron en el principal canal de acceso a alimentos para quienes pueden costearlos ante el colapso del sistema de distribución estatal. Sin embargo, también han acumulado denuncias por productos en mal estado: galletas, chocolates y sorbetes rancios. En junio de 2026, varias Mipymes fueron desalojadas del mercado informal «Los Chinos» en Holguín por insalubridad y malos olores.

La propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció públicamente que el Estado no puede garantizar la entrega de productos básicos como el arroz, dejando a la población atrapada entre un sistema estatal que falla y un mercado privado que no siempre ofrece garantías de calidad.