"Todo rancio, socato, vencido": Cubano se desahoga sobre calidad de comida que venden en La Habana

El actor y activista cubano Daniel Triana Rubio, conocido en redes sociales como Danielito Tri Tri, compartió su experiencia a través de su cuenta de Facebook con los alimentos que se venden en kioscos (mipymes) en Cuba. "Últimamente uno compra cualquier galletica, sorbeto, chocolate u otra cosa en cualquier kiosquito (mipyme) y hay una probabilidad altísima de que esté en mal estado. Todo rancio, socato, vencido. La harina del pan sabe a saco", expresó.

Triana lamentó que los jugos "no son nada naturales, todo sabe químico, con mil aditivos", y mencionó una experiencia reciente en la que compró un cartón de huevos con unidades echadas a perder. "Me dicen que puede deberse a que es mercancía que se pasa mucho tiempo varada en el puerto antes de que se le dé entrada. Entonces, ¿estamos comiendo huevos importados y viejísimos?", cuestionó.

Además, el actor lamentó que "ya no se puede merendar nada que no sea procesado. No existen los jugos naturales, ni un pan con nada, y todos los snacks tienen mucha azúcar o están en candela". En su denuncia, enfatizó que "si uno está en la calle y quiere merendar algo sano, hay que ir a un agro o comprarse un maní que puede estar malo también. Están importando veneno".

Las palabras de Triana generaron comentarios y reacciones en redes sociales. Usuarios como el crítico de cine Frank Eduardo Padrón Nodarse recomendaron directamente "aguantar hasta llegar a casa", mientras que otros coincidieron con el activista y señalaron que ya no se puede confiar en la calidad de los alimentos que se venden en la calle.

Daniel Triana concluyó su 'desahogo' virtual con una reflexión sobre la situación del país junto al deseo de "que sigan existiendo las mipymes, pero ojalá se regulara la calidad".

La publicación de Triana se suma a una serie de reportes recientes sobre la mala calidad de los alimentos en Cuba, en especial los del sector estatal. La semana pasada, la locutora Laritza Camacho visitó la heladería Coppelia tras su reapertura y evidenció que, a pesar de las promesas de mejoría, el lugar seguía ofreciendo pocas opciones de sabores y servicios deficientes.

También una madre cubana denunció que el arroz normado que recibió en la bodega estaba infestado de gorgojos, sugiriendo que el gobierno mantiene los productos almacenados en reservas militares y los distribuye solo cuando están a punto de echarse a perder.

Otro caso relevante ocurrió en Santiago de Cuba, donde en febrero los ciudadanos denunciaron la mala calidad del pan normado, el cual llegó a las panaderías con una textura de mala calidad, partes quemadas y sabor extraño.

La televisión oficial carga contra las mipymes

La televisión cubana, por su parte, ha intensificado sus críticas a estos negocios privados. En un reciente reportaje, la vocera oficialista Talía González afirmó que "la mayoría de los productos de primera necesidad en moneda nacional se encuentran en establecimientos del sector no estatal, pero no cumplen con los precios establecidos".

El reportaje se centró en los "precios abusivos" de las mipymes, mientras ignoraba que las tiendas en dólares del Estado han impuesto costos aún más elevados. A pesar de que el Estado exige a las mipymes vender productos a precios controlados, los propios emprendedores han denunciado que los mercados mayoristas estatales no les ofrecen insumos suficientes.

Las constantes denuncias sobre la baja calidad de los productos alimenticios han generado preocupación entre la población cubana, que cada vez tiene menos opciones para garantizar una alimentación adecuada. Mientras el gobierno critica los precios de las mipymes, sigue impulsando la dolarización parcial de la economía con tiendas en MLC donde solo pueden comprar quienes reciben dólares del exterior.