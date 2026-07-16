China responde a los reportes sobre posibles planes militares de EE.UU. contra Cuba

China exigió este jueves a Estados Unidos que cese de inmediato cualquier amenaza militar contra Cuba, en respuesta a los reportes sobre la evaluación de posibles escenarios de intervención armada en la isla por parte del Pentágono.

La reacción de Pekín llega un día después de que CBS News revelara que altos mandos militares estadounidenses estudiaron en las últimas semanas distintas opciones operacionales contra Cuba, entre ellas un eventual asalto aéreo encabezado por la 101.ª División Aerotransportada, con base en Fort Campbell, Kentucky.

Durante su conferencia de prensa habitual, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, condenó cualquier recurso a la fuerza en las relaciones internacionales.

"El uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales viola gravemente la Carta de la ONU y pone en peligro la paz y la seguridad mundiales y regionales. China se opone firmemente a ello", afirmó.

El funcionario reiteró además el respaldo de Pekín al régimen cubano y aseguró que China seguirá apoyando a La Habana "en la salvaguarda de su soberanía nacional y en la oposición a la injerencia externa".

Como parte de su argumentación, Lin citó la votación celebrada el pasado 7 de julio en la Asamblea General de la ONU, donde 136 países respaldaron la apertura de un debate urgente sobre el embargo estadounidense contra Cuba, frente a solo nueve votos en contra. Según el portavoz, ese resultado refleja el "amplio apoyo internacional" a la isla.

El Pentágono evita comentar

Consultado por CBS News sobre el contenido de la información, el portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, evitó pronunciarse y respondió únicamente que "no hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas".

No obstante, funcionarios estadounidenses citados por la cadena señalaron que una acción militar inmediata es considerada poco probable, en parte porque buena parte de las capacidades ofensivas de Estados Unidos permanecen concentradas en Oriente Medio tras el colapso del alto el fuego con Irán.

Las declaraciones de China se producen en medio de un marcado deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana durante 2026.

El pasado 10 de junio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la Base Naval de Guantánamo y advirtió que sería "imprudente" que el régimen cubano intentara adquirir armamento capaz de amenazar esa instalación o el territorio estadounidense. Como ejemplo de las consecuencias de desafiar a Washington, mencionó la captura de Nicolás Maduro.

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una inusual visita a La Habana para transmitir que Estados Unidos ampliaría la cooperación bilateral si Cuba emprendía "cambios fundamentales". Poco después, el Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Más recientemente, con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11J, el secretario de Estado Marco Rubio instó a la dirigencia cubana a optar por "reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde", aunque afirmó que el régimen continúa rechazando cualquier transformación y mantiene un sistema basado en una "ideología marxista moralmente corrupta".

Cuba, un punto de fricción entre Washington y Pekín

El trasfondo estratégico añade una dimensión internacional a la crisis. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y con información discutida en audiencias del Congreso estadounidense en 2025, China opera cuatro instalaciones de inteligencia de señales en Cuba, ubicadas en Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salao.

Por su parte, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe mediante la Operación Southern Spear, con más de 1,300 marines desplegados y vuelos de vigilancia cerca de las costas cubanas. Paralelamente, un reporte de Axios publicado en mayo de 2026 sostuvo que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de fabricación rusa e iraní desde 2023.

La respuesta de Pekín marca así un nuevo episodio en la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, con Cuba nuevamente situada en el centro de las tensiones geopolíticas entre ambas potencias.