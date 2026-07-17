"Están jugando con la paciencia del pueblo": Cubana denuncia casi una semana sin electricidad

Una cubana publicó este jueves un video en la página de Facebook Azucar Cuba en el que denuncia con indignación que su circuito lleva prácticamente toda la semana sin electricidad, y lanza una pregunta directa al régimen: «¿Alguien me puede explicar si mi circuito lo sacaron de la electricidad o si están vendiendo mi corriente?»

Según relata, desde el lunes 13 de julio a las cinco de la mañana no tiene luz en su zona.

El lunes transcurrió completo sin servicio, el martes colapsó el llamado «zen» —sistema de generación distribuida— y tampoco hubo corriente, y el miércoles solo le restablecieron el suministro durante una hora con 20 minutos, tiempo insuficiente para cargar ni su planta personal. «Una hora con 20 minutos que ni el ecoflor me dio tiempo a cargar», afirmó.

La mujer cuestiona abiertamente la distribución de circuitos y apunta a una inequidad que muchos cubanos perciben como deliberada: la priorización del suministro eléctrico hacia el sector turístico mientras los barrios residenciales permanecen a oscuras.

«Esto del circuito es para priorizar más lo que están vendiendo la corriente», señaló, antes de concluir con una advertencia: «Están jugando con la paciencia del pueblo. Ahí te lo dejo.»

El video acumuló más de 35,900 vistas, 2,179 reacciones y 277 comentarios en pocas horas, reflejo del hartazgo generalizado ante una crisis que no da tregua.

Esa percepción de inequidad tiene sustento en la realidad del sistema eléctrico cubano, que mantiene circuitos priorizados para hoteles y objetivos vitales mientras los residenciales sufren cortes masivos.

Los hoteles de turismo cuentan con generadores propios que garantizan electricidad continua, y durante eventos como el «Inicio del Verano 2K26» en Varadero, los turistas disfrutaron de suministro ininterrumpido mientras el resto del país padecía apagones de entre 20 y 35 horas.

Este jueves, la afectación eléctrica en Cuba alcanzaba 1,764 MW con un pronóstico de déficit de 2,240 MW en horario pico nocturno, equivalente al 69% de la demanda total del país.

Solo en los primeros 16 días de julio, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsó en cinco ocasiones: el 6, el 8, el 10 y el 14 de julio, siendo el del 8 de julio el de mayor déficit histórico registrado, con 2,341 MW, cuando solo había 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

En La Habana, los cortes superan las 35 horas consecutivas diarias; en provincias como Matanzas se han llegado a contabilizar hasta 87 horas sin electricidad. Las causas estructurales incluyen 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible, infraestructura termoeléctrica obsoleta y la suspensión de envíos de petróleo desde Venezuela y México.

El descontento social escala sin freno. En junio de 2026 se registró un récord histórico de 107 manifestaciones, con cacerolazos en Alamar, La Hata y barrios de Santiago de Cuba. La respuesta del régimen ha sido mínima: Miguel Díaz-Canel pidió el 10 de julio «organizar mejor los apagones» sin anunciar ninguna medida para incrementar la generación, mientras la Unión Eléctrica publicaba restablecimientos del sistema que los propios ciudadanos desmentían en tiempo real desde sus hogares a oscuras.