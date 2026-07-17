“Todos muy gordos mientras piden sacrificios”: Marrero visita La Güinera y desata burlas por la obesidad de la cúpula y el hambre del pueblo

Las redes estallan contra Marrero tras su visita a La Güinera, "Ahora vemos dónde quedaron los alimentos"

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz destacó este viernes que visitó la Zona de Defensa Güinera, en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo, junto al vicepresidente Salvador Valdés Mesa, para insistir en la producción de alimentos y el abasto de agua, pero la respuesta ciudadana fue una avalancha de críticas que apuntaron directamente a la contradicción entre el aspecto obeso de los dirigentes y la hambre que padece el pueblo.

En su publicación en la red social X, Marrero señaló que la visita buscó reforzar el "papel movilizador" de la demarcación y atender "las principales problemáticas como el abasto de agua" y "la necesidad de ampliar la producción de alimentos".

Las imágenes que acompañaron el tuit muestran a los funcionarios en uniforme militar verde olivo, reunidos en instalaciones con pancartas con el rostro del dictador Fidel Castro (1926-2016) en las paredes.

La reacción no se hizo esperar. "Todos muy gordos mientras le piden sacrificios al pueblo. Nunca han resuelto nada durante 67 años y no lo harán ahora", escribió un usuario en los comentarios, en una frase que resumió el sentir generalizado.

Otro internauta fue directo sobre la inutilidad de las visitas: "Marrero, creía que ya habían aprendido que esas visitas nunca resolvieron NADA, ¿hasta cuándo van a seguir utilizando el mismo método fallido?", cuestionó.

La elección del lugar tampoco pasó inadvertida. Un usuario recordó que La Güinera fue el escenario donde fue asesinado Diubis Laurencio Tejeda durante las protestas del 11J, el 12 de julio de 2021, con un disparo por la espalda. El subteniente responsable fue exonerado bajo el argumento de "legítima defensa".

Sobre el agua, la situación en Arroyo Naranjo desmiente de plano el discurso oficial. "Siguen sin agua en la Güinera aún con tu mentirosa insistencia. Y ni habrá más agua hasta que se vayan", respondió otro cubano.

El municipio es uno de los más golpeados por la crisis hídrica que afecta a más de medio millón de habaneros, agravada porque la elevada dependencia del sistema de bombeo a una red eléctrica paralizada por los apagones.

En junio, el propio gobierno admitió que no ha entregado aceite, pollo ni yogurt por la canasta normada en todo el año, y que los niños en La Habana llevan más de dos meses sin carne ni picadillo.

Cuba importa entre 70 % y 80 % de los alimentos que consume, mientras la producción de arroz ha caído 81 % y la de huevos 61 %.

La contradicción entre el aspecto de la dirigencia y la escasez del pueblo es un tema que reaparece con cada visita oficial. Días atrás, el cantautor oficialista Raúl Torres pidió a los dirigentes que "bajen del aire acondicionado y pisen la calle", aunque en el mismo texto defendió al gobernante Miguel Díaz-Canel.

En enero de 2024, el gobierno aprobó un Código de Ética que obliga a los dirigentes a "rechazar los privilegios y el acomodamiento", norma que, a juzgar por las imágenes de este viernes, no ha dejado huella visible.

Un usuario lo sintetizó al ver las fotografías de la reunión: "Ahora que vi las fotos veo dónde quedan los alimentos del pueblo. Váyanse ahora que pueden".