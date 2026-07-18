«¿Para qué sirve un título?»: periodista oficialista cubana retrata el desencanto de los jóvenes con la universidad

Yanetsy León González, periodista oficialista graduada de la Universidad Central de Las Villas, publicó este sábado una reflexión en redes sociales que captura con precisión el desencanto que sienten hoy los jóvenes cubanos ante la educación superior.

El texto, titulado «¿Para qué sirve un título?», coincide con sus 19 años de graduada en Periodismo y circula en un momento en que la crisis del sistema universitario cubano alcanza niveles sin precedentes.

La autora, que trabaja en el periódico oficialista Adelante de Camagüey, describe cómo tutora a una joven que acaba de comenzar la carrera y ya trabaja para pagar el alquiler, una imagen que contrasta con sus propios años de estudiante en Santa Clara, cuando sobrevivía con los giros postales que le enviaban sus padres y los fines de semana en la beca comía pan con timba o melcocha.

«De la beca recuerdo aquellos fines de semana, la soledad, los sapos en el baño, el frío y los amigos que terminaron convirtiéndose en los hermanos que me regaló el tiempo», escribe.

Pero el corazón de su reflexión apunta a una transformación más profunda en la sociedad cubana: «Ahora el conocimiento ha dejado de parecer rentable. Muchos niños ya no sueñan con una profesión, sino con un trabajo que les permita ganar dinero cuanto antes. Les basta un mostrador, un timbiriche cualquiera, un puesto de vendedor. El mismo vendedor explotado de toda la vida».

La periodista oficialista reconoce que «en Cuba se ha normalizado decir que estudiar no vale la pena», una afirmación que tiene respaldo estadístico: según datos de la Unión de Jóvenes Comunistas, en diciembre de 2022 unos 800,000 jóvenes cubanos no estaban vinculados ni al estudio ni al trabajo, cifra casi ocho veces mayor que en 2019.

La crisis salarial explica buena parte de ese desencanto. Los profesionales del sector estatal cubano, por ejemplo los profesores, ganan entre 4,000 y 9,400 pesos mensuales, equivalentes a entre ocho y 20 dólares al cambio informal, mientras que operarios de la construcción hotelera pueden percibir entre 32,000 y 40,000 pesos, superando ampliamente el ingreso de médicos e ingenieros.

En ese contexto, en mayo, el régimen suspendió las pruebas de ingreso a la universidad para el curso 2026-2027 por la crisis energética, agravando la percepción de colapso del sistema.

Además, en junio, estudiantes de la Universidad de La Habana exigieron respuestas con la consigna «No vamos a clases hasta que haya respuesta».

Sin embargo, la autora señala una paradoja que define la situación con claridad: «Ese mismo papel que aquí parece un papel sin valor viaja en las maletas, se legaliza, se traduce, se convalida. Cruza fronteras porque, aunque nosotros hayamos aprendido a desconfiar de él, en muchos lugares sigue siendo la prueba de un conocimiento, de un esfuerzo y de una historia».

Esa contradicción tiene cifras concretas: España homologó más de 5,551 títulos universitarios de cubanos solo en la primera mitad de 2025, lo que confirma que el diploma cubano conserva valor fuera de la isla aunque dentro de ella no garantice ni la subsistencia.

Más de un millón de cubanos han abandonado el país desde 2021, la mayoría jóvenes de entre 20 y 40 años, muchos de ellos con formación universitaria que el sistema no supo retener.

La periodista cierra su reflexión con una defensa del conocimiento que trasciende lo material: «Sigo pensando que un título no vale por el cartón ni por el salario que garantiza —si es que garantiza alguno—, sino por la manera en que nos enseñó a mirar el mundo. Quizás esa siga siendo su utilidad más profunda. Y eso es algo que nadie ha podido devaluar».