Slavko Vincic dirigirá la final entre España y Argentina

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Será el cuarto partido de Vincic en este torneo. El esloveno de 46 años ya había dirigido los duelos Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia en la fase de grupos, y el México-Ecuador de dieciseisavos de final.

En ese último encuentro aplicó la norma conocida como la «ley Vinícius-Prestianni», que sanciona con tarjeta roja directa a los jugadores que se tapen la boca al dirigirse a un rival. La expulsión recayó sobre el ecuatoriano Piero Hincapié por esa razón.

Vincic es árbitro internacional desde 2010 y su designación lo convierte en el primer colegiado esloveno en dirigir una final de Copa del Mundo.

El historial del árbitro con los dos finalistas es marcadamente desigual. España permanece invicta en los cinco partidos que disputó bajo su conducción, entre ellos la victoria 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024.

Argentina, en cambio, carga con un recuerdo amargo: la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en la primera jornada del Mundial de Qatar 2022, también arbitrada por Vincic, en un partido marcado por la anulación de tres goles albicelestes por fuera de juego y un polémico penal señalado por el VAR.

En Qatar 2022, el esloveno también estuvo al frente del Irán 2-0 Gales durante la fase de grupos.

A nivel de clubes, Vincic acumula un currículo de alto nivel: dirigió la final de la Liga de Campeones 2024, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en Wembley.

El cuerpo arbitral de la final lo completan sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.

La final es un duelo inédito en la historia de los Mundiales. España eliminó a Francia 2-0 el 14 de julio en Arlington, Texas, con goles de Fabián Ruiz y Merino, mientras que Argentina superó a Inglaterra 2-1 el 15 de julio en Atlanta, con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Es la primera vez en la historia que ambas selecciones se miden en una final mundialista. Argentina llega como bicampeón defensor tras el título en Qatar 2022, mientras que España busca su segunda estrella, 16 años después de la conquistada en Sudáfrica 2010.

Donald Trump y Gianni Infantino entregarán juntos el trofeo al campeón este domingo en el MetLife Stadium.