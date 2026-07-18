Valdés Mesa pide a campesinos sustituir el combustible por biomasa y leña para "salvar" la agricultura cubana

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa recorrió este viernes entidades agrícolas de la provincia de Mayabeque para evaluar el impacto del déficit de combustible en el campo y llamó a los campesinos a adoptar la biomasa, la leña y la energía fotovoltaica como alternativas urgentes.
Acompañado por el primer secretario del Partido en la provincia, Edelso Antonio Ramos Linares, y el gobernador Manuel Aguiar Lamas, el miembro del Buró Político visitó la mipyme estatal SemBiot en San José de las Lajas, dedicada a la producción de plantas in vitro y al mejoramiento genético de variedades agrícolas; la finca Guadalupe y la empresa Miguel Soneira en Güines, reportó el Canal Caribe de la televisión oficial.
En Melena del Sur, Valdés Mesa planteó abiertamente la necesidad de que el sector agropecuario abandone su dependencia del combustible fósil y abrazó un discurso de "transformación energética" que el régimen presenta como solución estructural.
"Los sistemas empresariales tienen que gestarse el combustible, tienen que comprarse el combustible. Y vamos a empezar nosotros la transformación energética. Es decir que tenemos biomasa, cuánta leña vamos a usar, el agua es básica, es imprescindible para la población, lo es para los cultivos también. Entonces, cómo podemos independizar las máquinas, cómo usar entonces la fotovoltaica, que es algo que más nosotros hemos apostado", declaró el vicepresidente durante el recorrido.
El discurso oficial atribuyó el agravamiento de la crisis al "recrudecimiento del cerco norteamericano", en referencia a las sanciones de Estados Unidos, aunque la debacle energética cubana tiene raíces estructurales y se profundizó con la interrupción de los envíos de crudo venezolano a finales de 2025.
La gravedad de la situación en el campo es extrema: 96,4 % de las microempresas agropecuarias cubanas no pueden operar por falta de combustible, y el diésel en el mercado negro alcanza entre 1,500 y 3,000 pesos por litro.
Ante el colapso, la agricultura cubana ha regresado al uso de bueyes y molinos de viento, mientras la FAO declaró una emergencia humanitaria en el campo en marzo de 2026. En mayo, el propio gobierno reconoció que había agotado absolutamente todas sus reservas de combustible.
La visita de este viernes sigue un patrón que se repite sin resultados concretos. En noviembre de 2025, Valdés Mesa prometió que Pinar del Río alcanzaría el autoabastecimiento de arroz en 2026, promesa que no se cumplió.
En agosto de ese mismo año exigió que los municipios se autoabastecieran de viandas y vegetales.
En marzo pasado, el vicepresidente admitió la magnitud del fracaso con una frase que resume la situación: "Si la inflación se combate abasteciendo el mercado, hay que producir lo suficiente para que haya en el mercado, pero eso no lo podemos lograr así en corto plazo".
Preguntas frecuentes sobre la crisis agrícola y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el vicepresidente Valdés Mesa sugiere el uso de biomasa y leña en la agricultura cubana?
El vicepresidente Salvador Valdés Mesa sugiere el uso de biomasa y leña debido al déficit crítico de combustible fósil que afecta al sector agrícola en Cuba. Esta propuesta forma parte de un discurso de "transformación energética" que el régimen presenta como una solución estructural a la crisis energética que enfrenta el país.
Publicidad
¿Cuál es el impacto de la falta de combustible en la agricultura cubana?
La falta de combustible ha llevado al colapso operativo del 96,4 % de las microempresas agropecuarias en Cuba, obligando a los campesinos a recurrir a métodos tradicionales como el uso de bueyes y molinos de viento. Además, ha generado un mercado negro donde el diésel alcanza precios exorbitantes, imposibles de costear para la mayoría de los productores.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual del suministro de combustible en Cuba?
Cuba carece absolutamente de reservas de fuel oil y diésel para la generación eléctrica, según admitió el ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy. Esta situación crítica ha sido agravada por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano y la falta de importaciones suficientes de otros países.
Publicidad
¿Qué alternativas energéticas se están considerando en Cuba ante la crisis de combustible?
Ante la crisis de combustible, el gobierno cubano está impulsando el uso de biomasa, leña y energía fotovoltaica como alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, estas fuentes de energía aún representan un porcentaje marginal en la matriz energética del país.
Publicidad
¿Cómo está afectando la crisis energética a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética ha obligado a millones de cubanos a usar métodos tradicionales de cocción como el carbón y la leña debido al colapso del suministro eléctrico y de gas. Además, los frecuentes apagones y la escasez de combustible han aumentado la inseguridad alimentaria y los costos de producción agrícola.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.