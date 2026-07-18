Valdés Mesa pide a campesinos sustituir el combustible por biomasa y leña para "salvar" la agricultura cubana

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa recorrió este viernes entidades agrícolas de la provincia de Mayabeque para evaluar el impacto del déficit de combustible en el campo y llamó a los campesinos a adoptar la biomasa, la leña y la energía fotovoltaica como alternativas urgentes.

Acompañado por el primer secretario del Partido en la provincia, Edelso Antonio Ramos Linares, y el gobernador Manuel Aguiar Lamas, el miembro del Buró Político visitó la mipyme estatal SemBiot en San José de las Lajas, dedicada a la producción de plantas in vitro y al mejoramiento genético de variedades agrícolas; la finca Guadalupe y la empresa Miguel Soneira en Güines, reportó el Canal Caribe de la televisión oficial.

En Melena del Sur, Valdés Mesa planteó abiertamente la necesidad de que el sector agropecuario abandone su dependencia del combustible fósil y abrazó un discurso de "transformación energética" que el régimen presenta como solución estructural.

"Los sistemas empresariales tienen que gestarse el combustible, tienen que comprarse el combustible. Y vamos a empezar nosotros la transformación energética. Es decir que tenemos biomasa, cuánta leña vamos a usar, el agua es básica, es imprescindible para la población, lo es para los cultivos también. Entonces, cómo podemos independizar las máquinas, cómo usar entonces la fotovoltaica, que es algo que más nosotros hemos apostado", declaró el vicepresidente durante el recorrido.

El discurso oficial atribuyó el agravamiento de la crisis al "recrudecimiento del cerco norteamericano", en referencia a las sanciones de Estados Unidos, aunque la debacle energética cubana tiene raíces estructurales y se profundizó con la interrupción de los envíos de crudo venezolano a finales de 2025.

La gravedad de la situación en el campo es extrema: 96,4 % de las microempresas agropecuarias cubanas no pueden operar por falta de combustible, y el diésel en el mercado negro alcanza entre 1,500 y 3,000 pesos por litro.

Ante el colapso, la agricultura cubana ha regresado al uso de bueyes y molinos de viento, mientras la FAO declaró una emergencia humanitaria en el campo en marzo de 2026. En mayo, el propio gobierno reconoció que había agotado absolutamente todas sus reservas de combustible.

La visita de este viernes sigue un patrón que se repite sin resultados concretos. En noviembre de 2025, Valdés Mesa prometió que Pinar del Río alcanzaría el autoabastecimiento de arroz en 2026, promesa que no se cumplió.

En agosto de ese mismo año exigió que los municipios se autoabastecieran de viandas y vegetales.

En marzo pasado, el vicepresidente admitió la magnitud del fracaso con una frase que resume la situación: "Si la inflación se combate abasteciendo el mercado, hay que producir lo suficiente para que haya en el mercado, pero eso no lo podemos lograr así en corto plazo".