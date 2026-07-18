Toirac reta a los dirigentes cubanos a vivir como el pueblo: sin carros, en casas normales y transportándose en riquimbili

El reto de Toirac no es un ejercicio retórico, sino una exigencia de coherencia

El humorista Ulises Toirac lanzó este viernes un reto directo a la cúpula del gobierno cubano para que abandonen sus privilegios, se muden a viviendas ordinarias en barrios empobrecidos como Palo Cagao o La Habana Vieja, y se transporten en riquimbili como el resto del pueblo, sin atajos ni beneficios especiales.

"Se me ocurre que, como una manera de solidarizarse (y representar con conocimiento de causa) con el pueblo, los dirigentes dejen sus casas y pasen a vivir a alguna vivienda normal... No sé en Palo Cagao, en la Habana Vieja, en la Lisa, en una vivienda normal", propuso Toirac en su cuenta de Facebook.

El humorista fue más lejos y especificó el medio de transporte: "Dejen sus carros también, para que se transporten como nos transportamos todos en Cuba. Un riquimbili que te organice las ideas con los baches desde San Isidro hasta la Plaza, puede ser muy bueno para estructurar el pensamiento. Ahí, apretaos de lao y brincando pa entrar y salir".

Captura de Facebook/Ulises Toirac

Toirac incluyó una condición que cierra cualquier escapatoria: "Ojo: tampoco es que vayan a casas normales que después las metan en circuitos priorizados de electricidad y agua o les pongan plantas solares ni les lleven facturas de comida gratis... ¿no?".

Para fundamentar el argumento, el humorista recurrió al propio marxismo que el régimen profesa: "Toma tu medicina: Marxismo: el ser social determina la conciencia social... Porque sus conciencias sociales (según los clásicos) no es la nuestra. Vivimos dos países diferentes".

El reto de Toirac no es un ejercicio retórico, sino una exigencia de coherencia. "La cosa es que compartan las condiciones de vida en la que todos ellos dicen que es posible vivir y resistir", escribió.

La publicación llega el mismo día en que el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa visitaron la Zona de Defensa Güinera para, según el régimen, insistir en la producción de alimentos y el abasto de agua.

Las imágenes de los funcionarios desataron una avalancha de burlas en redes sociales. "Todos muy gordos, mientras le piden sacrificios al pueblo. Nunca han resuelto nada durante 67 años y no lo harán ahora», escribió un usuario.

El texto de Toirac es la expresión más concreta de una corriente crítica que ha crecido entre figuras culturales cubanas durante las últimas semanas.

Días atrás, el cantautor Raúl Torres pidió a los dirigentes que bajen del aire acondicionado y pisen la calle. A fines de mayo, el cronista Cesario Navas denunció que la élite transita con anteojeras en autos lujosos sin ver el colapso del país.

El propio Toirac lleva meses escalando su crítica. A fines de junio arremetió contra quienes hablan del sufrimiento cubano "desde el hogar siemprelú, desde la alacena llena, desde la temperatura escogida". En otra reflexión afirmó que Cuba está en un laberinto sin solución.

El trasfondo es una crisis estructural sin precedentes, con déficit eléctrico récord, escasez generalizada de alimentos y un país que importa entre 70 % y 80 % de lo que consume, con caídas de 81 % en la producción de arroz y de 61 % en la de huevos.

En enero de 2024, el régimen aprobó un Código de Ética que obliga a los dirigentes a "rechazar los privilegios y el acomodamiento". Las imágenes de este viernes demuestran que esa norma no ha dejado huella visible.