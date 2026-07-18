Prensa oficialista critica la falta de derechos de los trabajadores en EE.UU.: ¿Y en Cuba tienen derechos?

En Cuba los trabajadores no tienen derecho a la huelga ni a afiliarse en sindicatos independientes

El portal oficialista Cubadebate se hizo eco este sábado de un artículo que denuncia que los trabajadores estadounidenses no tienen garantizado ni un día de baja por enfermedad, el cual usa la hospitalización del senador republicano Mitch McConnell como gancho para atacar las condiciones laborales en Estados Unidos.

El texto, tomado del medio progresista estadounidense Truthout y firmado por Sharon Zhang, señala que McConnell lleva hospitalizado desde el 14 de junio, tras una caída que lo dejó brevemente inconsciente y una neumonía leve, y que no explicó su ausencia del Senado hasta el 12 de julio.

La ironía que subraya el artículo es real: el senador republicano por Kentucky disfrutó de semanas de baja remunerada mientras bloqueó durante años la legislación que habría extendido ese mismo derecho a los trabajadores comunes.

En 2020, como líder de la mayoría del Senado, McConnell impidió que la ampliación de prestaciones federales de baja familiar y por enfermedad se incluyera en el segundo paquete de ayudas por la pandemia de covid.

En 2022 votó en contra de conceder siete días de baja por enfermedad a los trabajadores ferroviarios, en pleno conflicto entre las empresas de carga y los sindicatos que amenazaban con una huelga nacional.

Estados Unidos es, según el artículo, el único país rico del mundo sin garantía federal de baja remunerada por enfermedad para todos sus trabajadores, una carencia real y documentada.

Sin embargo, la pregunta que el régimen cubano evita hacerse es la más obvia: ¿qué derechos tienen los trabajadores en Cuba?

La respuesta es demoledora. El nuevo Código del Trabajo cubano presentado en junio de 2026 no reconoce el derecho de huelga ni permite sindicatos independientes, manteniendo el monopolio de representación laboral en manos de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), brazo dócil del Partido Comunista desde 1961.

No es la primera vez que Cubadebate recurre a este manual. En mayo, el portal y el programa Mesa Redonda de la televisión emitieron un documental sobre trabajadores pobres en Estados Unidos que generó una ola de burlas y críticas de cubanos dentro y fuera de la isla, hartos de la hipocresía del régimen.

Mientras Cubadebate señala con el dedo a Washington, el salario mínimo en Cuba es de 3,210 pesos mensuales, equivalente a menos de cuatro por ciento de los 96,000 pesos que economistas independientes calculan como mínimo para cubrir necesidades básicas.

El salario medio estatal ronda los 6,930 pesos, unos 13 dólares al cambio informal, y 89 % de los cubanos vive en pobreza extrema, según estudios independientes.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha señalado al programa de brigadas médicas de las cuales se ufana el régimen cubano de constituir una "forma de tráfico humano".

El 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de 199 páginas que concluye que el programa opera con indicios graves de trabajo forzoso, tráfico de personas y esclavitud moderna, y recomendó a todos los países del continente retirarse de él.

El informe, basado en testimonios de 71 profesionales de misiones en 109 países, documentó que el Estado cubano retiene entre 60 % y 97,5 % del salario pagado por los países receptores: en México, el gobierno pagaba unos 3,750 dólares mensuales por médico cubano, mientras el profesional recibía apenas 200 dólares.

A esa retención salarial se suman la confiscación de pasaportes y documentos académicos, la vigilancia política y las represalias contra quienes abandonan la misión.

El artículo 135 del Código Penal cubano penaliza el abandono con entre tres y ocho años de prisión, y el Decreto-Ley 306 de 2012 permite prohibir el regreso a Cuba por ocho años.

En septiembre de 2025, médicos cubanos que rompieron con la misión en Italia describieron la situación con una frase: «Te chantajean con tus títulos».

En 2019, médicos desertores ya habían declarado a la agencia AFP que el programa constituía un "sistema de esclavitud moderna". Uno de ellos, identificado como Orazal Sánchez, fue directo: "Lo triste es que seguimos siendo esclavos. Creemos que estamos libres, pero mientras tengamos familia en Cuba seguimos trabajando para ese sistema".

En abril de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la Enmienda 311 que califica las brigadas médicas cubanas de "esclavitud moderna" y "trabajo forzado" en el documento central de política exterior europea.