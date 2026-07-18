Empresa estatal en Las Tunas recurre al sector privado para producir asfalto y pintura

La estatal Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas (Conalza) firmó recientemente contratos de producción cooperada con dos mipymes privadas, a fin de fabricar asfalto frío y pintura de vinilo, productos de alta demanda en el territorio tunero que escasean por la crisis de materiales de construcción.
La primera alianza es con la Sociedad Mercantil AsfalTunas, con la que Conalza iniciará la producción conjunta de las primeras 100 toneladas de asfalto frío. La segunda es con la mipyme Construnes Tristá, con la que firmó un contrato para la fabricación futura de pintura de vinilo, destacó esa entidad el 12 de julio a través de su perfil en Facebook.
Bajo el esquema acordado, ambas partes intercambiarán financiamiento, equipos de construcción, infraestructuras y personal calificado, además de gestionar conjuntamente las materias primas necesarias.
La propia empresa reconoció que la alianza responde a una situación crítica. "Ambas mipymes inician en este contexto una relación de cooperación para producir asfalto y pinturas, en momentos en que la falta de materiales de la construcción ha limitado el cumplimiento del plan de producción", puntualizó.
Los productos obtenidos se destinarán a reparaciones y mantenimiento vial, así como a la construcción de viviendas en Las Tunas, dos frentes donde la escasez ha golpeado con especial dureza.
Conalza describió la iniciativa como una "adaptación gradual a la nueva realidad" del esquema híbrido entre el sector estatal y el privado, una fórmula que el régimen promueve ante la incapacidad de la empresa estatal para operar por sí sola.
El marco legal que habilita este tipo de acuerdos es el Decreto-Ley 114/2025, que autoriza alianzas entre empresas estatales y actores no estatales mediante contratos de asociación económica, vigente desde el 2 de abril.
En junio, el gobierno aprobó además un paquete de 176 medidas que eliminó el tope de 100 trabajadores para las mipymes y la restricción de poseer una sola empresa, ampliando el margen de acción del sector privado.
Las autoridades cubanas han admitido que las mipymes están salvando parte de la producción nacional, y los datos lo respaldan: las alianzas con empresas privadas incrementaron 19 % la transformación de materias primas en el primer cuatrimestre de 2026, con 9,000 toneladas de producción terminada.
El contexto que empuja a Conalza a este esquema híbrido es de colapso acumulado. El 75 % de las carreteras cubanas están en estado regular o malo, y en 2024 solo se ejecutó 22,3 % del bacheo planificado, con 12 de las 25 plantas asfálticas del país paralizadas por roturas mecánicas.
En materia habitacional, el panorama es igualmente grave. El plan de construcción de viviendas de 2025 apenas alcanzó 22 % de su meta, y el déficit habitacional supera las 900,000 unidades según estimaciones.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en enero de 2025 que "el deficiente estado de muchos de nuestros viales cobra factura directamente en accidentes y en el deterioro de los vehículos", una admisión que ilustra el fracaso acumulado de la gestión estatal en infraestructura.
Preguntas frecuentes sobre la producción de asfalto y pintura en Las Tunas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas está recurriendo a mipymes para producir asfalto y pintura?
La empresa estatal Conalza está recurriendo a mipymes debido a la escasez de materiales de construcción que ha afectado su capacidad de producción. Las alianzas con las mipymes privadas buscan mitigar esta escasez y cumplir con los planes de reparación vial y construcción de viviendas en Las Tunas.
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¿Cuáles son las mipymes involucradas en la producción de asfalto y pintura en Las Tunas?
Las mipymes involucradas en este proyecto son AsfalTunas y Construnes Tristá. AsfalTunas producirá 100 toneladas de asfalto frío junto a Conalza, mientras que Construnes Tristá se encargará de la fabricación de pintura de vinilo.
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¿Qué marco legal permite las alianzas entre empresas estatales y mipymes en Cuba?
El Decreto-Ley 114/2025, vigente desde abril de 2026, regula las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales, permitiendo la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada mixtas y contratos de asociación económica.
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¿Cómo se beneficiarán Las Tunas de la producción cooperada de asfalto y pintura?
Los productos de asfalto y pintura serán utilizados para reparaciones y mantenimientos viales, así como para la construcción de viviendas, áreas que han sido severamente afectadas por la escasez en Las Tunas.
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¿Qué medidas adicionales ha tomado el gobierno cubano para apoyar a las mipymes?
El gobierno cubano ha aprobado un paquete de 176 medidas para eliminar el tope de 100 trabajadores en las mipymes y permitir la propiedad de múltiples empresas por una sola persona, ampliando así el margen de acción del sector privado.
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