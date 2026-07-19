El aumento salarial de Díaz-Canel también beneficia a los 'cuadros' del régimen: Así suben sus sueldos

Cuando Miguel Díaz-Canel defendió el reciente aumento salarial aseguró que la medida demostraba que el programa de transformaciones económicas del régimen "protege a las personas que están en situación más difícil".

Sin embargo, la letra pequeña de la Gaceta Oficial muestra que el incremento no se limita a los trabajadores de menores ingresos ni a los jubilados.

La nueva escala salarial aprobada por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social beneficia a los 32 grupos ocupacionales del sector presupuestado, incluidos los llamados "cuadros", la categoría de dirigentes encargada de administrar instituciones estatales y de ejecutar las políticas del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del gobierno.

La Resolución 15/2026 establece expresamente que los 'cuadros' se ubican entre los grupos XVII y XXII de la escala salarial. Con la entrada en vigor de la medida, sus salarios base para una jornada de 44 horas semanales pasarán a ser los siguientes:

Grupo XVII: 7,045 pesos.

Grupo XVIII: 7,350 pesos.

Grupo XIX: 7,735 pesos.

Grupo XX: 8,115 pesos.

Grupo XXI: 8,500 pesos.

Grupo XXII: 8,880 pesos.

Antes del incremento, esos mismos grupos percibían entre 4,610 y 5,810 pesos mensuales.

El aumento forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas aprobadas por la Asamblea Nacional y beneficia a más de un millón de trabajadores del sector presupuestado.

Aunque el gobierno ha puesto el foco en la subida del salario mínimo —de 2,100 a 3,210 pesos—, la Gaceta confirma que el ajuste alcanza toda la pirámide salarial.

Es decir, no solo mejoran los ingresos de quienes ocupan los grupos inferiores de la escala. También reciben incrementos los cargos de dirección que forman parte del aparato estatal y se encargan de hacer cumplir las directivas y políticas del régimen.

¿Quiénes son los "cuadros"?

En el lenguaje político cubano, un 'cuadro' no es simplemente un director o un administrador.

La propia legislación y los documentos internos del PCC definen a los 'cuadros' como dirigentes seleccionados por su confiabilidad política y encargados de conducir instituciones, organismos y empresas estatales, además de garantizar la aplicación de las orientaciones del Partido Comunista y del gobierno.

En la práctica, directores de escuelas, hospitales, empresas estatales, organismos administrativos y otras instituciones públicas forman parte de esa estructura de dirección, sometida además a mecanismos permanentes de evaluación política.

Más allá de la definición oficial, la figura del 'cuadro' carga hoy con un profundo desgaste entre buena parte de la población. Para muchos cubanos, representa una burocracia rígida, altamente ideologizada y más preocupada por cumplir orientaciones políticas que por resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.

En redes sociales y conversaciones públicas abundan las críticas hacia dirigentes percibidos como inflexibles, desconectados de la realidad, rozagantes en medio de la escasez, excesivamente subordinados a la jerarquía del Partido, poco receptivos a las demandas populares y, en algunos casos, proclives al abuso de poder que acompaña determinados cargos.

Esa percepción se ha visto alimentada durante años por el deterioro económico, la emigración de numerosos profesionales y jóvenes cualificados, y la sensación de que el ascenso a puestos de dirección depende con frecuencia más de la lealtad política que del mérito o la capacidad de gestión.

Miguel Díaz-Canel ha dedicado buena parte de sus discursos de los últimos años precisamente a los 'cuadros'.

En 2019 les exigió no ser "achantados y lentos" y reclamó dirigentes con "inquietud revolucionaria" y sensibilidad política.

En 2024, tras un escándalo de corrupción que sacudió a la cúpula económica del régimen, convocó a los 'cuadros' a actuar con "ética" y les pidió evitar respuestas burocráticas e insensibles ante la población.

Ya en enero de 2026, durante los plenos extraordinarios del Partido Comunista, volvió a colocar sobre ellos una parte importante de la responsabilidad por la crisis del país al afirmar que la militancia debía sentirse responsable de "todo lo que funciona mal".

La preocupación del régimen por sus cuadros también responde a otro fenómeno que las propias autoridades han reconocido públicamente: el progresivo deterioro de la militancia comunista.

En los últimos años, dirigentes del PCC han admitido el descenso en la incorporación de nuevos militantes, la existencia de cientos de centros sin núcleos partidistas y el creciente rechazo de muchos jóvenes a integrarse tanto en la Unión de Jóvenes Comunistas como en el Partido.

En ese contexto, la estructura de 'cuadros' continúa siendo uno de los principales pilares sobre los que descansa el funcionamiento cotidiano del Estado cubano.

Un contraste con el discurso oficial

La inclusión de los 'cuadros' dentro del aumento salarial introduce un contraste con el discurso utilizado por Díaz-Canel para presentar la medida.

Mientras el gobernante afirmó que el incremento demuestra la voluntad del régimen de proteger a quienes atraviesan mayores dificultades económicas, la resolución aprobada por el ministerio de Trabajo extiende el beneficio a toda la estructura salarial del sector presupuestado, incluidos los cargos de dirección.

El incremento mantiene prácticamente el mismo porcentaje para todos los grupos de la escala, cercano al 53 %, por lo que los 'cuadros'no reciben un tratamiento preferencial respecto al resto de trabajadores. Sin embargo, al partir de salarios superiores, también obtienen aumentos absolutos mayores.

La noticia ha generado numerosas reacciones entre los lectores de CiberCuba, muchos de los cuales cuestionan que el aumento llegue indistintamente a toda la estructura estatal en un contexto en el que el salario mínimo continúa equivaliendo a menos de cinco dólares mensuales en el mercado informal y en el que el costo de productos básicos como el aceite, los huevos o el pollo supera ampliamente la capacidad adquisitiva de buena parte de la población.

Para muchos cubanos, el debate ya no gira únicamente en torno al porcentaje del aumento, sino sobre las prioridades del gasto público en un país donde la crisis económica, la inflación y el deterioro de los servicios básicos continúan marcando la vida cotidiana.