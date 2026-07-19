Luis Manuel Otero Alcántara: «Voy a seguir fajao, la misión mía es que ese país sea próspero y libre»

Luis Manuel Otero Alcántara pisó suelo estadounidense este sábado con un mensaje que resumió cinco años de cárcel, amenazas y resistencia: «La misión mía es que ese país sea próspero y libre para todos nosotros».

El artista plástico y cofundador del Movimiento San Isidro llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en el vuelo AA2706 procedente de La Habana, alrededor de las 5:10 de la tarde, tras cinco años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y una liberación condicionada al destierro definitivo de la isla.

Sus primeras palabras en tierra libre fueron un llamado directo a los líderes del régimen cubano: «Por favor, yo les juro, que acaben de ceder, porque estamos hablando de situaciones que no es solo la falta de comida».

La urgencia de ese mensaje se apoyó en una descripción del sufrimiento colectivo que lo desbordó visiblemente ante quienes lo recibieron.

«Estamos hablando de millones de personas sufriendo. Estamos hablando de familias separadas, de personas que están aquí y no pueden ir allá, que se les muere su mamá, que se les muere su papá, que se le muere su abuela y no pueden regresar a darle un último beso», declaró.

Lejos de presentar su llegada al exilio como un punto final, Otero Alcántara la definió como el inicio de una nueva etapa de lucha.

«Yo voy a seguir fajaó, yo tengo una misión, que no sé de dónde vino, pero cada uno de nosotros tiene las herramientas suficientes, porque nosotros no solo somos artistas, intelectuales, sino que estamos conectados con esa realidad, y sacrificamos todos los lujos del arte para luchar por cambiar esa realidad», afirmó.

También reconoció que el exilio no es sinónimo de alivio: «Hay tantas fracturas en Cuba y en el exilio, porque uno piensa que te fuiste para la yuma y ya, y no es así, aquí también hay dolor».

La semana previa a su llegada estuvo marcada por la angustia internacional. El 7 de julio, agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron de Guanajay a un paradero desconocido sin notificar a su familia ni a sus abogados, dos días antes del vencimiento formal de su condena.

Amnistía Internacional calificó la situación como desaparición forzada y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas activó una Acción Urgente, la AU No. 2357/2026.

Solo tras la aprobación de un parole humanitario individual por parte del gobierno de Estados Unidos el viernes 17 de julio pudo abandonar Cuba, con el destierro permanente como única condición impuesta por el régimen.

En enero de 2022, Otero Alcántara había rechazado públicamente esa misma salida con una frase que se convirtió en símbolo: «Yo me muero aquí».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo recibió con un mensaje en el que afirmó que «el único 'crimen' de Otero fue negarse a guardar silencio y usar su arte para exigir libertades básicas», y exigió la liberación inmediata de más de 700 presos políticos en Cuba.

El primer acto de Otero Alcántara en Miami fue visitar la Ermita de la Caridad del Cobre a las 6:30 de la tarde, donde dejó una ofrenda que incluía una virgen rota traída desde Cuba, gesto que la activista Anamely Ramos describió como una invitación a «reunir los fragmentos» y «sanar» lo quebrado en la isla.

La organización Prisoners Defenders documentó 1,306 presos políticos en Cuba al 9 de julio de 2026, la cifra más alta registrada, un contexto que Otero Alcántara conoce desde adentro y que, según sus propias palabras, define la misión que lo mantendrá activo desde el exilio.