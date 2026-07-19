Luis Manuel Otero Alcántara: «Voy a seguir fajao, la misión mía es que ese país sea próspero y libre»

Luis Manuel Otero Alcántara pisó suelo estadounidense este sábado con un mensaje que resumió cinco años de cárcel, amenazas y resistencia: «La misión mía es que ese país sea próspero y libre para todos nosotros».
El artista plástico y cofundador del Movimiento San Isidro llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en el vuelo AA2706 procedente de La Habana, alrededor de las 5:10 de la tarde, tras cinco años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y una liberación condicionada al destierro definitivo de la isla.
Sus primeras palabras en tierra libre fueron un llamado directo a los líderes del régimen cubano: «Por favor, yo les juro, que acaben de ceder, porque estamos hablando de situaciones que no es solo la falta de comida».
La urgencia de ese mensaje se apoyó en una descripción del sufrimiento colectivo que lo desbordó visiblemente ante quienes lo recibieron.
«Estamos hablando de millones de personas sufriendo. Estamos hablando de familias separadas, de personas que están aquí y no pueden ir allá, que se les muere su mamá, que se les muere su papá, que se le muere su abuela y no pueden regresar a darle un último beso», declaró.
Lejos de presentar su llegada al exilio como un punto final, Otero Alcántara la definió como el inicio de una nueva etapa de lucha.
«Yo voy a seguir fajaó, yo tengo una misión, que no sé de dónde vino, pero cada uno de nosotros tiene las herramientas suficientes, porque nosotros no solo somos artistas, intelectuales, sino que estamos conectados con esa realidad, y sacrificamos todos los lujos del arte para luchar por cambiar esa realidad», afirmó.
También reconoció que el exilio no es sinónimo de alivio: «Hay tantas fracturas en Cuba y en el exilio, porque uno piensa que te fuiste para la yuma y ya, y no es así, aquí también hay dolor».
La semana previa a su llegada estuvo marcada por la angustia internacional. El 7 de julio, agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron de Guanajay a un paradero desconocido sin notificar a su familia ni a sus abogados, dos días antes del vencimiento formal de su condena.
Amnistía Internacional calificó la situación como desaparición forzada y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas activó una Acción Urgente, la AU No. 2357/2026.
Solo tras la aprobación de un parole humanitario individual por parte del gobierno de Estados Unidos el viernes 17 de julio pudo abandonar Cuba, con el destierro permanente como única condición impuesta por el régimen.
En enero de 2022, Otero Alcántara había rechazado públicamente esa misma salida con una frase que se convirtió en símbolo: «Yo me muero aquí».
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo recibió con un mensaje en el que afirmó que «el único 'crimen' de Otero fue negarse a guardar silencio y usar su arte para exigir libertades básicas», y exigió la liberación inmediata de más de 700 presos políticos en Cuba.
El primer acto de Otero Alcántara en Miami fue visitar la Ermita de la Caridad del Cobre a las 6:30 de la tarde, donde dejó una ofrenda que incluía una virgen rota traída desde Cuba, gesto que la activista Anamely Ramos describió como una invitación a «reunir los fragmentos» y «sanar» lo quebrado en la isla.
La organización Prisoners Defenders documentó 1,306 presos políticos en Cuba al 9 de julio de 2026, la cifra más alta registrada, un contexto que Otero Alcántara conoce desde adentro y que, según sus propias palabras, define la misión que lo mantendrá activo desde el exilio.
Preguntas frecuentes sobre la llegada de Luis Manuel Otero Alcántara a Miami y su activismo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Luis Manuel Otero Alcántara fue exiliado a Miami?
El régimen cubano condicionó su liberación a abandonar la isla de forma definitiva. Luis Manuel Otero Alcántara, cofundador del Movimiento San Isidro, fue liberado tras cumplir cinco años de prisión bajo la condición de exilio forzado, una práctica común del régimen para deshacerse de opositores de alto perfil.
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¿Cuál es la misión de Luis Manuel Otero Alcántara en el exilio?
Luis Manuel Otero Alcántara ha declarado que su misión es lograr que Cuba sea un país próspero y libre para todos. Su llegada al exilio no es un final, sino el inicio de una nueva etapa de lucha para cambiar la realidad cubana, utilizando su arte y activismo para exigir libertades básicas y denunciar las fracturas sociales tanto en Cuba como en el exilio.
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¿Qué simboliza la visita de Luis Manuel Otero Alcántara a la Ermita de la Caridad en Miami?
La visita simboliza una acción de agradecimiento y un llamado a sanar las fracturas de Cuba. Otero Alcántara llevó consigo una virgen rota desde Cuba, simbolizando la realidad quebrada que deja atrás y la esperanza de reunir los fragmentos para sanar el país. La Ermita de la Caridad es un lugar de profundo significado para la comunidad cubana en el exilio.
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¿Cómo fue el proceso de liberación de Luis Manuel Otero Alcántara?
El proceso estuvo marcado por la incertidumbre y la angustia. Otero Alcántara fue trasladado de la prisión a un paradero desconocido por la Seguridad del Estado antes de su liberación, lo que fue denunciado como desaparición forzada. Finalmente, un parole humanitario fue aprobado por Estados Unidos, permitiéndole salir de Cuba bajo la condición de exilio definitivo.
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¿Qué impacto ha tenido Luis Manuel Otero Alcántara en el movimiento opositor cubano?
Otero Alcántara es considerado una de las figuras más emblemáticas del arte contestatario en Cuba. Cofundador del Movimiento San Isidro, ha sido reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional y ha jugado un papel crucial en visibilizar la represión del régimen cubano a través de su arte y acciones cívicas. Su exilio forzado refuerza su compromiso de continuar la lucha por la libertad de Cuba desde el exterior.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.