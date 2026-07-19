Piden ayuda para joven de Nuevitas hospitalizado en Camagüey con meningitis bacteriana y sin medicamentos

Familiares y vecinos de Manuel Andrés Boltre Diegues, joven trabajador de la fábrica de cemento de Nuevitas, llevan más de un mes buscando los antibióticos que necesita para sobrevivir a una meningitis bacteriana activa diagnosticada en el hospital Amalia Simoni de Camagüey, donde permanece hospitalizado.

El llamado de auxilio fue difundido este sábado en el grupo de Facebook La Farándula de Nuevitas Amazon por Lisandra Fuentes, quien compartió una publicación anónima con la historia del joven y un número de contacto para quienes deseen ayudar.

Captura de Facebook/La Farándula de Nuevitas Amazon

"Se encuentra muy mal y necesitando un medicamento q no hay", advierte el texto, que identifica los fármacos requeridos: Meronem (meropenem) y piperacilina-tazobactam, dos antibióticos de amplio espectro que los médicos consideran imprescindibles para tratar la infección, pero que no están disponibles en el hospital.

Sin esos medicamentos, el estado del paciente podría agravarse de forma irreversible. El meropenem es el antibiótico de primera línea para la meningitis bacteriana en adultos y su escasez en hospitales cubanos está documentada desde al menos 2024.

Quienes puedan conseguir los medicamentos o realizar donaciones para que la familia los adquiera pueden comunicarse al número 50209535.

Captura de Facebook/Yasmany Hernández

"Espero puedan ayudar a este buen muchacho", concluye la publicación que circula en redes, mientras la familia aguarda una respuesta que el sistema de salud cubano no puede dar.

Pocas horas después, a través de su perfil en Facebook, el usuario Yasmany Hernández confirmó que ya se encontraba en el hospital Amalia con "parte del medicamento para que empezaran el ciclo. Estamos esperando que ya mañana le llegan 70 bulbos de Meronem para su recuperación".

Agradeció "de corazón a todas esas personas que an podido aportar su granito de arena y están apoyando a esta familia".

El caso se produce en un hospital que atraviesa su propia crisis. El 8 de julio, un incendio en el generador del Amalia Simoni obligó a evacuar neonatos hacia el Hospital Pediátrico de Camagüey.

Ese mismo mes falleció una neumóloga del centro en un contexto descrito como de "colapso sostenido del sistema de salud en Camagüey".

La provincia acumula casos emblemáticos de muertes por falta de medicamentos. En febrero, una joven de 26 años murió en el hospital Manuel Ascunce por ausencia de norepinefrina.

En junio, pacientes de hemodiálisis estuvieron casi una semana sin tratamiento en ese mismo centro por carencia de insumos básicos.

La escasez que afecta a Manuel Andrés no es un caso aislado. Según datos de la ONEI, en abril de 2026 el desabastecimiento de medicamentos básicos en Cuba alcanzó más de 95 %, con 461 de 651 fármacos del Cuadro Básico Nacional en falta.

La ONU confirmó en mayo el desabastecimiento de 56 % de los medicamentos de la Lista Nacional de Esenciales.

Ante el abandono del Estado, las redes sociales se han convertido en el principal canal de solidaridad ciudadana. En días recientes se han multiplicado llamados similares: una niña cubana de ocho años en situación de extrema vulnerabilidad, una madre con un hijo con discapacidad y una campaña que reunió 45,000 pesos para varias familias en crisis.