Girón promete análisis “sin enredos” y las redes responden: “¿Dirán la verdad o también le echarán la culpa al bloqueo?”

El periódico oficial Girón anunció este viernes el regreso de su programa de análisis Foco de Atención, con la promesa de ofrecer "claves, contexto y análisis directo, sin enredos" sobre la actualidad de la provincia, de Cuba y del mundo.

El video promocional, de apenas 18 segundos, superó las 13,400 reproducciones en Facebook, pero el protagonismo lo tuvieron los comentarios de usuarios que cuestionaron si el espacio abordará los problemas reales que enfrenta la población o repetirá las explicaciones habituales del discurso oficial.

Varios internautas expresaron dudas sobre la disposición del medio para informar con transparencia y criticaron el uso recurrente del embargo como explicación de la crisis.

Captura de Facebook/periódico Girón

"¿Dirán la verdad o también le hecharan la culpa al bloqueo y buscarán la utopía en el horizonte?", dijo de manera incisiva uno de los foristas en los comentarios a la publicación.

El anuncio llega en uno de los momentos más difíciles para Matanzas. Durante julio, la provincia sufrió apagones de hasta 85-87 horas consecutivas, con ocho subestaciones eléctricas fuera de servicio y 63 transformadores averiados.

A ese panorama se suman brotes de dengue y chikungunya, acumulación de basura con riesgos sanitarios y problemas persistentes con el suministro de agua y alimentos.

La crisis energética alcanzó incluso a los propios medios estatales. Semanas atrás, la señal de radio y televisión en la provincia sufrió interrupciones debido a los apagones, según reportó el propio sistema de prensa oficial.

El escepticismo hacia Girón ya había quedado en evidencia semanas antes. A finales de junio, una publicación sobre la designación de Matanzas como provincia "Destacada" en la emulación por el aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada acumuló más de 500 comentarios críticos e irónicos, con usuarios que cuestionaban el reconocimiento frente al deterioro de los servicios básicos y los prolongados cortes eléctricos.

"¿Acaso somos provincia destacada?", preguntaban varios comentaristas, quienes contrastaban el discurso oficial con las dificultades que enfrentan diariamente.

La falta de confianza en los medios estatales ha sido reconocida incluso desde el propio aparato de prensa. El 16 de julio, durante la ceremonia del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, el periodista oficialista Abdiel Bermúdez admitió que la prensa oficial todavía no consigue que la población "se encuentre reflejada" en sus contenidos, una valoración que coincide con la recepción que tuvo el anuncio del regreso de Foco de Atención.

Esa autocrítica contrasta con la postura del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien en marzo de 2025 afirmó que "la prensa revolucionaria en Cuba es realmente independiente", declaración que organizaciones internacionales calificaron de cínica.

La realidad de la prensa cubana es otra. Según el índice de Reporteros Sin Fronteras 2026, Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en libertad de prensa, el segundo peor de América, solo superada por Nicaragua.

La Constitución cubana establece que todos los medios son propiedad del Estado, lo que convierte en ilegal o clandestino cualquier periodismo independiente, y garantiza que ningún medio oficial, incluido Girón, pueda cuestionar las responsabilidades políticas estructurales detrás de la crisis que promete analizar "sin enredos".