Congreso de EE.UU. cita a declarar a organizaciones vinculadas con el régimen cubano

El Comité de Medios y Recursos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos emitió citaciones judiciales contra tres organizaciones de izquierda con vínculos documentados con el régimen cubano: The People's Forum, BreakThrough News y Tricontinental: Institute for Social Research, según un reporte de Fox News citado por Martí Noticias.

El comité, presidido por el republicano Jason Smith (Misuri), investiga si estas entidades sin fines de lucro operan como herramientas de influencia extranjera vinculadas al Partido Comunista Chino, y si los más de 39 millones de dólares que habrían recibido del empresario tecnológico Neville Roy Singham fueron canalizados para ocultar su origen real, indica la fuente.

Según el análisis de registros fiscales y transacciones citado por Fox News, Singham habría distribuido aproximadamente 22,4 millones de dólares a The People's Forum, 16,8 millones a Tricontinental y cerca de 1,1 millones a Breakthrough BT Media Inc., empresa matriz de BreakThrough News, señaló Martí Noticias.

El comité sostiene que esos fondos transitaron a través de empresas pantalla y fondos asesorados por donantes, con el propósito de disimular el origen real de las contribuciones.

Singham, un estadounidense de 72 años nacido en Connecticut, vendió su empresa de software ThoughtWorks por unos 785 millones de dólares en 2017 y actualmente reside en Shanghái. Está casado con Jodie Evans, cofundadora de la organización CodePink. Investigaciones previas del New York Times y otros medios ya habían expuesto sus nexos con entidades vinculadas al Partido Comunista Chino y su cooperación con agencias de propaganda de ese país, amplía el medio.

Toda la documentación requerida —registros de financiamiento extranjero, contratos internacionales, comunicaciones con Singham, donantes de más de 5,000 dólares y subvenciones en el exterior— deberá entregarse antes del 7 de agosto. Smith acusó a las organizaciones de distorsionar el alcance y el propósito de la supervisión del comité, y fue enfático al señalar: «El pueblo estadounidense merece saber si el PCCh ha explotado el sector de entidades exentas de impuestos de Estados Unidos para avanzar en su agenda», refiere el reporte.

Las tres organizaciones rechazaron las citaciones argumentando que violan la Primera Enmienda, carecen de propósito legislativo válido e invocan de forma indebida la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). The People's Forum, con sede en Manhattan y dirigida por Manolo De Los Santos, calificó la medida de «ataque político frontal a la libertad de expresión» y una «cacería de brujas que revive el fantasma de Joe McCarthy».

De Los Santos ha viajado en múltiples ocasiones a Cuba y se ha reunido con Miguel Díaz-Canel. Desde el Forum organizó y patrocinó las brigadas Let Cuba Live Youth Brigade y Venceremos Brigade, así como la campaña de propaganda «Let Cuba Live / End the Blockade», en estrecha colaboración con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo oficial del régimen cubano sancionado en junio por Estados Unidos.

BreakThrough News, el medio que produjo «Cuba After Castro», una entrevista con Díaz-Canel, denunció un «abuso flagrante de poder y un atentado directo» contra la Primera Enmienda, y aseguró que no recibe fondos de gobiernos ni instituciones extranjeras. Por su parte, Tricontinental —cuyo director ejecutivo, Vijay Prashad, es defensor habitual de la Revolución Cubana— también rechazó los requerimientos. El grupo se presenta como continuación del legado de la Conferencia Tricontinental de enero de 1966 en La Habana, organizada por Fidel Castro, y produce materiales que promueven el llamado «internacionalismo» cubano.

Las citaciones se inscriben en una ofensiva más amplia del Congreso y la administración Trump contra organizaciones con presuntos vínculos con gobiernos extranjeros. El Departamento de Justicia y el Tesoro investigan a más de 145 organizaciones pro-Cuba con ingresos conjuntos de alrededor de 1,000 millones de dólares anuales por posibles violaciones de la FARA. Desde enero de 2026, Estados Unidos ha impuesto más de 240 sanciones relacionadas con Cuba, y el Departamento de Estado anunció en julio la publicación de un informe sobre los presuntos vínculos del régimen cubano con la izquierda radical que opera en territorio estadounidense.