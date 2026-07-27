Raúl Castro falta por primera vez en al menos tres décadas al acto del 26 de julio, según AP

Raúl Castro, el gran ausente en la celebración del 26 de julio en Cuba

Raúl Castro no asistió este domingo al acto central del 26 de julio en Pinar del Río, convirtiéndose en la primera vez en al menos tres décadas que el exmandatario de 95 años falta a esa ceremonia, según reporte la agencia AP.

Sin embargo, el régimen no ofreció ninguna explicación sobre la ausencia, y en su lugar, el actual gobernante Miguel Díaz-Canel leyó ante la multitud un mensaje manuscrito firmado por Castro.

«Queridos pinareños, reciban este 26 de julio el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser sede central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos», fue el escueto mensaje de Castro.

La reacción de los cubanos en redes sociales ante el mensaje manuscrito no se hizo esperar. Las burlas se multiplicaron con frases como «Y de regalo ahí les van 48 horas sin luz. Gracias pueblo revolucionario».

Pero lo más curioso, según AP, es que no existen registros de inasistencias del exgobernante a esta ceremonia en ese período de tiempo, lo que convierte su ausencia en un hecho sin precedentes documentados en décadas.

Tampoco estuvo presente en el acto su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, identificado como interlocutor oficioso con Washington.

Las últimas apariciones públicas confirmadas de Castro fueron el 6 de junio en el Teatro Karl Marx, durante un acto para celebrar la creación del Ministerio del Interior, y el 1 de mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí, donde fue descrito como visiblemente desmejorado y con dificultades para caminar.

El propio Díaz-Canel reconoció en abril de 2026 que Castro está «retirado por razones de salud» y es «frágil debido a su avanzada edad».

Al contrario, en el acto del 26 de julio de 2025, celebrado en Ciego de Ávila, Castro sí estuvo presente, caminando hacia la tribuna y sentándose en primera fila junto a Ramiro Valdés y José Ramón Machado Ventura.

A su ausencia se suma que en mayo de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Castro con siete cargos federales —incluyendo conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio— por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos. Cuba rechazó los cargos.

Aniversario del Asalto al Moncada, una parada en el calendario oficialista cubano

El acto del 73 aniversario del asalto al Moncada, celebrado bajo el lema «Mi Moncada es la patria», estuvo marcado por la crisis que atraviesa la isla.

Díaz-Canel pronunció un discurso combativo en el que comparó al gobierno de Estados Unidos con los nazis y acusó a la administración Trump de aplicar «un genocidio fríamente calculado».

«Antes fueron Gaza, Líbano e Irán. Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación», afirmó.

El gobernante también rechazó un informe del Departamento de Estado publicado la semana anterior que acusaba a Cuba de dirigir una red de espionaje e influencia izquierdista contra Estados Unidos y América Latina durante décadas.