Afín al régimen dice que MIPYME «atenta contra el socialismo»

Un cubano identificado como Dqva Jaime publicó este martes en Facebook una denuncia contra una MIPYME en la que calificó al sector privado de «enemigo número uno del socialismo» tras comprobar que el negocio se niega a aceptar transferencias bancarias para la venta de pan, en violación de la normativa vigente.

El autor relató que adquirió dos paquetes de pan en un punto de venta de OnBazar —ubicado en un local que fue originalmente una fábrica de colchones y luego una carpintería de aluminio— y que el establecimiento rechazó el pago en línea para ese producto. Para otras mercancías, la MIPYME impone un tope de 2,000 pesos cubanos por transferencia, aunque cada vez con mayor frecuencia asegura que no acepta esa modalidad en absoluto.

«Mientras estos bandidos sigan haciendo lo que les da la gana y las autoridades miren hacia otro lado —o, a lo sumo, hagan llamados a la conciencia de esos bandidos para que acepten el pago en línea—, algo que el gobierno instauró por ley como obligatorio para todos los actores económicos», escribió Dqva Jaime, quien concluyó que los dueños de MIPYMES «son capitalistas» con «la conciencia del explotador».

Facebook / Dqva Jaime

La conducta denunciada infringiría la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba, vigente desde agosto de 2023, que obliga a todos los actores económicos —estatales, MIPYMES y cuentapropistas— a aceptar pagos electrónicos sin restricciones. Pese a más de 8,000 inspecciones y 476 cierres de negocios reportados en provincias como Sancti Spíritus, menos del 10% de los negocios privados acepta transferencias de forma habitual, y la prensa oficial admitió en julio de 2026 el fracaso de la política de bancarización.

La publicación desató un debate encendido. Varios usuarios respaldaron la crítica y exigieron al gobierno que haga cumplir la ley, mientras otros invirtieron el argumento: señalaron que la raíz del problema es el propio Estado, que paga salarios en tarjetas pero no garantiza acceso al efectivo, y que los proveedores mayoristas tampoco aceptan transferencias, creando un círculo vicioso que obliga a los negocios privados a operar en metálico.

«La culpa no es de las Mipymes, es del gobierno a todos los niveles que no tienen coj... de enfrentarlos y ponerlos en su lugar», escribió un comentarista.

Otro fue más lejos en su crítica al régimen: «Si el Gobierno permite y apoya lo que está en contra del socialismo, es porque el Gobierno es antisocialista. Este Gobierno es contrarrevolucionario y procapitalista y es momento de asumirlo como tal».

Por otra parte, un usuario respondió con ironía: «El enemigo número uno es precisamente el socialismo. El que te tiene en la miseria».

También hubo reacciones prácticas. Un comentarista compartió un canal de WhatsApp con más de 10,000 seguidores que mapea los comercios que sí aceptan transferencias en Cuba, como alternativa ante la inacción oficial. Otro reportó haber intentado denunciar el fenómeno ante las autoridades en el municipio Caimito, provincia Artemisa, pero le exigieron la dirección exacta de cada establecimiento para tramitar la queja, pese a que el incumplimiento es, según él, masivo.

La polémica se produce en un momento de tensión ideológica creciente en torno al sector privado. En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 medidas económicas que elimina el tope de 100 trabajadores por MIPYME y permite que una persona sea titular de más de una empresa privada, lo que ha generado rechazo entre sectores del oficialismo que lo interpretan como una profundización del capitalismo. «Después no quieren que desconfiemos de las 176 medidas que son aun más radicales hacia la privatización», advirtió uno de los comentaristas en la publicación.